Nasilje plenumaša ne prestaje čak ni u inostranstvu, pa je tako na tribini blokaderskog Proglasa u Frankfurtu mučki napadnut novinar Zoran Vicelarović samo zato što je postavio pitanje koje se nije svidelo okupljenim opozicionarima.

Inače, tribina je održana u organizaciji Proglasa na čijem su čelu Dragan Bjelogrlić, Zoran Kesić, Svetlana Ceca Bojković, Miodrag Majić i njima bliska ekipa.

Sve je bilo u redu dok Vicelarović nije postavio jedno normalno pitanje: „Gde vam je program?”.

Nakon toga je počeo haos, prvo je Vicelaroviću oduzeta reč, onda su iz publike počeli da mu dobacuju: „Napolje, napolje“, da bi nasilje i brutalne scene dostigle vrhunac kada ga je nekolicina muškaraca iz obezbeđenja napala i tukla, pa izbacila napolje!

Ovaj jezivi incident je još jedan dokaz da blokaderi nemaju nikakav plan, a da se prema onome ko se ne izjašnjava protiv politike predsednika Aleksandra Vučića i ko se usudi da ih pita kakav program nude narodu Srbije daje jasan odgovor: Nasilje i brutalnost!

Nakon sramnog iživljavanja nad novinarom, siledžija koji ga je čupao za kosu nastavio je da preti neistomišljenicima, psujući ih na najgnusniji način. Pre toga je pomahnitalo vikao ljudima da aplaudiraju njegovim proglasovcima.

- Aplauz, aplauz! Je*em li vam mamu ja! - pretio je ovaj blokader nasilnik.

Istovremeno Zoran Kesić, koji je bio jedan od govornika na tribini, pravdao se okupljenima, a onda izrekao rečenicu kojom je na najbolji mogući način pokazao sve licemerje blokadera.

- Mi ovde ne predstavljamo nikakav program jer mi nismo nikakva politička organizacija. A da jesmo, ja ne bih ni bio ovde - rekao je Kesić, koji, s druge strane, nije objasnio zbog čega se onda nalazi na tom mestu.

Vicelarović je potvrdio da je na kraju tribine, koja je organizovana pod sloganom „Frankfurt za studente", a na kojoj je, pored ostalih, govorio i Zoran Kesić, samo pokušao da postavi neko pitanje, nakon čega je usledio haos.

- Na tribini je trebalo da saslušamo grupu glumaca, profesora, novinara... I kada je to bilo pri kraju, onda su pitali da li ima neko ko želi da postavi pitanje. Ja sam se javio i još nisam ni završio pitanje kako treba, a ovi neki iz publike su počeli da viču, da kažemo, ti njihovi simpatizeri. I onda su me posle vikanja napali, oteli mi mikrofon, izgurali me iz sale - rekao je Vicelarević, i dodao da nije iznenađen nasilnim ponašanjem blokadera.

- Jedan me je gurnuo, neko me je otpozadi udario, nisam video ko, čupali su mi kosu, a onda su me izgurali iz sale njih trojica, četvorica. Ono što mogu da kažem jeste da sam u stvari ovo i očekivao jer je to njihov način funkcionisanja u poslednjih 18 meseci. To što oni rade je stvarno nasilnički. Znači, očekivao sam da će tako nešto da se desi. S druge strane, ja nisam ničim ovo izazvao, u smislu da sam ih nešto provocirao, samo sam hteo da postavim pitanja koja se tiču upravo onoga što ima veze sa nama u dijaspori. Ponašaju se kao da smo neka masa ljudi koji nemaju svoje ja i onda sam hteo da pitam zašto oni misle da mi nemamo pravo glasa - zaključio je novinar.

Blokaderi besni: Mnogo ste glupi ili radite za vlast

Divljanje u Frankfurtu osudili su čak i blokaderi koji su nekada podržavali taj pokret.

Istaknuti podržavalac blokadera tviteraš „Samo Dejo“ nazvao je divljački napad „Proglasovim penalom za Aleksandra Vučića“.

„Bravo, kreteni. Na svim ste medijima. Sad ima pet dana o tome da pričaju. Mrš, bagro!“, naveo je on na Iksu.

Istim povodom oglasio se i blokaderski profil „Justicija“.

„Pošalju novinara provokatora na tribinu Proglasa, obezbeđenje ga počupa za kosu i izbaci iz sale. Režimski mediji dobili ekskluzivu, Proglas dobio šta? Mnogo ste glupi ili radite za vlast, biće da je ovo drugo jer je nemoguće da uvek nasednete na istu foru!", piše u objavi.

Brnabić: To je ta njihova sloboda medija

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je bila šokirana nasiljem u Frankfurtu.

- O ovome verovatno pričaju kada misle na slobodu medija. Čovek je preko deset godina novinar frankfurtskih medija. Dodatno je dobio batine i ispred. Ono što je neverovatno na blokaderskim skupovima jeste to da ne postoji nijedan čovek ili žena da je ustao i rekao „molim vas, nemojte“. Neverovatno je da niko nije reagovao, da su svi do jednog nasilnici. Pitao ih je za plan i program i odmah „aha, onda je za Vučića“. Išla sam u Pirot i dobila informaciju da se okuplja grupa ljudi sa banerima „Studenti pobeđuju“. Pitala sam Vučića za savet šta da radimo. Rekao je da podelimo posluženje blokaderima i naši ljudi su izašli i ponudili ih hranom i sokovima. Poslužili su se i razišli. To je razlika između blokaderske Srbije i nas - poručila je Brnabićeva.