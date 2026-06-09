Utvrđeno je da je državljanin rođen 1985. godine, koji izdržava zatvorsku kaznu, planirao da tokom proslave muslimanskog praznika izvrši ubistva službenika kazneno-popravne ustanove.

Kako se ustiče u saopštenju, njegove aktivnosti su pripadnici FSB-a i FSIN-a osujetili u fazi pripreme terorističkog napada. Nije bilo povređenih niti je pričinjena materijalna šteta.

U FSB-u su naglasili da je osuđenik, vođen motivima verske mržnje i neprijateljstva, uoči Kurban-bajrama – svetlog i značajnog praznika za muslimane – svojim postupcima pokušao da naruši temelje tradicionalnog islama.

Istražno odeljenje Uprave FSB-a za Uljanovsku oblast pokrenulo je krivični postupak na osnovu pripreme za izvršenje terorističkog akta, u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika Ruske Federacije.