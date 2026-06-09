„Osmani je na izborima ostvarila loš rezultat i smatram da to predstavlja neuspeh Demokratskog saveza Kosova, uprkos velikom ujedinjenju na koje su se pozivali. Ne mislim da je gospođa Osmani u poziciji da smatra da je sve već odlučeno i da veruje da je Samoopredeljenje neće odbiti. Nju je odbio deo DSK, ali i druge opozicione partije“, rekao je Haljiti, prenosi Teve 1.

On je dodao da je Samoopredeljenje spremno da razgovara sa političkim partijama o pitanju izbora predsednika.

Govoreći o rezultatima izbora održanih 7. juna, rekao je da ta stranka, nakon potpunog brojanja glasova, očekuje da osvoji 51 ili 52 poslanička mandata.

Haljiti je naveo da će sa tim rezultatom uspeti da konstituišu Skupštinu i formiraju vladu zajedno sa predstavnicima nevećinskih zajednica, ne računajući srpsku zajednicu.

„Samoopredeljenje ima više glasova nego DPK i DSK zajedno. Glasovi dijaspore napraviće razliku, jer očekujemo da dva ili tri poslanika budu iz dijaspore. Rezultati mogu da se promene i očekujemo da Samoopredeljenje, nakon brojanja svih glasova, ima 51 ili 52 poslanika i da zajedno sa manjinama obezbedi broj dovoljan za konstituisanje Skupštine i formiranje Vlade“, rekao je Haljiti.