"Imajući u vidu da je Bojan Petrović odbornik Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića u Skupštini opštine Trstenik, na 17. sednici Skupštine opštine Trstenik šutirao Anu Rajčić, načelnicu Opštinske uprave Opštine Trstenik, predsednik Skupštine opštine Trstenik Mario Spasić nadležnom tužilaštvu podneo je krivičnu prijavu protiv odbornika Bojana Petrovića," navodi se u saopštenju.

Mario Spasić obratio se tim povodim i medijima, i rekao da je reagovao nakon što je Petrović drugi put šutnuo Anu Rajčić.

Podsetimo, na redovnoj sednici Skupštine opštine Trstenik 5. juna se dogodio skandal i nasilja, kada je odbornik Narodnog pokreta Srbija (NPS) Miroslava Aleksića, Bojan Petrović, fizički nasrnuo na Anu Rajčić, načelnicu Opštinske uprave.