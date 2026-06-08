Konferenciju, koja je održana 3. i 4. juna u Privrednoj komori Srbije (PKS), organizovali su Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), PKS i Udruženje za pravo i tehnologiju. Od 2015. godine, „Internet dijalog“ okuplja profesore prava, stručnjake iz oblasti prava digitalnih tehnologija, predstavnike privrede i advokature, a ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno digitalnim platformama i kreativnim industrijama. Konferenciju su otvorili prof. dr Dušan Popović, predsednik Organizacionog odbora, Predrag Petrović, generalni sekretar Privredne komore Srbije, i dr Dejan Đukić, direktor Fondacije RNIDS.

Prvog dana konferencije učesnici su analizirali pravne izazove poslovanja digitalnih platformi, uključujući odgovornost operatora platformi za elektronsku trgovinu, blokiranje pristupa veb-sajtovima zbog povrede prava intelektualne svojine, regulatorni okvir za startape, nasleđivanje ugovora o digitalnim uslugama, rešavanje sporova na kripto-platformama i zaključenje ugovora o međunarodnoj prodaji robe putem digitalnih platformi.

Posebnu pažnju privukao je panel posvećen nazivima internet domena, na kome je predstavljen novi Pravilnik o rešavanju domenskih sporova u Srbiji, čija je primena počela 4. juna. Domenski sporovi rešavaju se pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije naziva internet domena Srbije, formiranom pri PKS u saradnji sa Fondacijom RNIDS.

Drugi dan konferencije bio je posvećen kreativnim industrijama i uticaju novih tehnologija na autorsko i srodna prava. U fokusu je bilo sve aktuelnije pitanje korišćenja tuđeg lika, glasa i dela od strane sistema veštačke inteligencije. Stručnjaci iz oblasti autorskog prava, zaštite podataka o ličnosti i građanskog prava razmatrali su izazove koje donosi pojava takozvanih digitalnih replika, kao i moguće mehanizme zaštite nosilaca prava.

Veliko interesovanje publike izazvao je panel na kom su o ovim pitanjima razgovarali profesori prava Dušan Popović, Sanja Savčić i Sanja Danković, advokati Nikolina Vujinović i Nevena Ružić, kao i glumac i producent Gordan Kičić.

Konferencija je zaključena panelom o razvoju veštačke inteligencije u regionu, na kom su razmatrani primeri primene VI u harmonizaciji nacionalnih propisa sa pravom Evropske unije u Albaniji, sudska praksa u oblasti autorskog prava u Mađarskoj, kao i razvoj srpskog velikog jezičkog modela, o čemu je govorio Nebojša Bjelotomić, savetnik predsednika PKS.

Partneri konferencije „Internet dijalog 2026“ bili su Sokoj, Prava interpretatora, UFUS-AFA Zaštita, Karanović & Partners, T-S Legal i Paragraf Lex.