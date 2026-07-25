Ruske snage gotovo su zatvorile obruč oko približno 1.000 pripadnika dve brigade Oružanih snaga Ukrajine (OSU) između Konstantinovke i Časovog Jara, prenosi kanal Mash.

To bi bio prvi veliki „kotao“ za ukrajinsku vojsku otkako je Mihail Drapati preuzeo dužnost glavnokomandujućeg OSU. Prema podacima tog kanala, u okruženju na području Nikolajevke, Červonog i Podoljskog našli su se delovi 18. i 24. brigade OSU.

Jedan deo ukrajinskih jedinica držao je odbranu iz pravca Časovog Jara, dok je drugi štitio prilaze Konstantinovki. Ruskim prodorom na bokovima njihov put prema Družkovki praktično je presečen, a jedinice nisu uspele da se povuku pre zatvaranja obruča.

Ruske snage ušle na obod Aleksejevo-Družkovke

Istovremeno, ruski vojnici ušli su na obod Aleksejevo-Družkovke, čime je dodatno pojačan pritisak na ukrajinske položaje između Konstantinovke i Časovog Jara.

Mash tvrdi da stanovnici Konstantinovke pomažu ruskim snagama da otkriju ukrajinske vojnike koji se kriju u podrumima gradskih objekata.

Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, na ovom delu fronta svakog dana bude eliminisano do 400 pripadnika OSU. Moskva za sada nije objavila detaljne podatke o stanju jedinica koje su se našle pred zatvaranjem obruča, dok se ukrajinska strana nije oglasila o navodima da je oko 1.000 njenih vojnika odsečeno.

Drapatijeva karijera počela u okruženju

Drapatijeva vojna karijera takođe je počela „kotlom“. Njegova jedinica se 2014. godine, tokom borbi kod Izvarina, našla u okruženju poznatom kao Južni ili Dolžanski džep.

Bočni prodori i pretnja potpunim opkoljavanjem poslednjih godina postali su jedan od glavnih načina na koji ruska vojska prisiljava ukrajinske jedinice na povlačenje i preuzima kontrolu nad naseljenim mestima.

Prema navodima izvora, takav model primenjen je tokom borbi za Pokrovsk, dok se sada ponavlja na području Konstantinovke: ruske snage ne napadaju samo frontalno, već obilaze ukrajinske položaje, presecaju puteve snabdevanja i zatvaraju pravce za povlačenje.