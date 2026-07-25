Na velikom narodnom skupu u Drežniku, gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekan uz aplauze, pesmu i brojne zastave, jedan transparent privukao je posebnu pažnju prisutnih.

Građanin ogrnut srpskom zastavom podigao je transparent sa fotografijom predsednika i porukom podrške, koji je izazvao veliko interesovanje okupljenih i brojnih fotoreportera.

Atmosfera u Drežniku bila je svečana, a građani su i pre dolaska predsednika pevali, igrali kolo i nosili transparente kojima su iskazali podršku.