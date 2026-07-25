Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, lišili slobode sedamnaestogodišnjeg maloletnika iz Podgorice, povratnika u izvršenju krivičnih dela, zbog sumnje da je na području Ulcinja izvršio krivična dela teška krađa i teška krađa u pokušaju.

Sumnja se da je ovo lice izvršilo provalu u prodajni objekat sportske opreme u Ulcinju, odakle je otuđilo određenu količinu garderobe. Maloletnik je nakon toga, kako se sumnja, pokušao da izvrši provalu u jedan supermarket, saopšteno je iz Uprave policije.

Efikasnim operativnim radom na terenu, policijski službenici su ubrzo identifikovali i pronašli osumnjičenog maloletnika, kod kog su pronađeni predmeti otuđeni iz objekta sa sportskom opremom, koji su potom vraćeni vlasniku.

Reč je o licu koje je i ranije procesuirano zbog izvršenja krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta. Naime, isti je od strane službenika Odeljenja bezbednosti Podgorica 12. jula 2026. godine lišen slobode zbog sumnje da je u jednom ugostiteljskom objektu, koristeći nepažnju oštećenog lica, otuđio novčanik u kojem su se nalazili novac, lična dokumenta i bankovna kartica.

Takođe, protiv ovog maloletnika su u prethodnom periodu preduzimane mere i radnje na teritoriji Glavnog grada, gde je bio lišen slobode zbog sumnje da je izvršio tri krivična dela teška krađa na štetu dva ugostiteljska objekta i jednog marketa.

Sumnja se da je tom prilikom iz ovih objekata otuđio registar kasu, mobilni telefon i veću količinu cigareta, ukupne vrednosti oko 2.000 evra, zaključuje se.

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