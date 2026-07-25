Vučić je na početku obraćanja zahvalio građanima na velikom odzivu i podršci.

Hvala vam na veličanstvenom dočeku. Mnogo ljudi ima i ispred šatora. Hoću da vam kažem hvala na ogromnoj podršci, ali želim da ukažem i na ono što još nismo uradili i šta moramo da uradimo - rekao je predsednik.

Kreće rekonstrukcija Zdravstvenog centra u Užicu

Predsednik je podsetio da je ranije obećao obnovu Zdravstvenog centra u Užicu i istakao da su stvoreni uslovi za početak radova.

Obećao sam da ćemo da radimo Zdravstveni centar u Užicu. Završili smo projektnu dokumentaciju. Vrednost projekta, bez opreme, iznosi 100 miliona evra. Uskoro krećemo u rekonstrukciju Zdravstvenog centra Užice - rekao je Vučić.

Kako je naglasio, reč je o jednom od najvažnijih ulaganja u zdravstveni sistem ovog kraja.

Važno je da ljudi razumeju da ono što danas radimo za Užice nije urađeno još od 1945. godine - istakao je predsednik.

Tunel ispod Kadinjače dug 6,2 kilometra

Vučić je najavio i realizaciju velikog infrastrukturnog projekta koji bi trebalo da značajno unapredi saobraćajnu povezanost zapadne Srbije.