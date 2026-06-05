Tokom obraćanja, predsednik se osvrnuo i na građane Srbije koji su vraćeni sa aerodroma u Tivtu, a isti ti ljudi su gasili požar u Luštici.

- Meni je malo smešno, sada kad sam video kako je bezbednosna agencija Crne Gore organizovala napade na nas preko pojedinih medija, kaže da su hteli da plate 30.000 evra ostanak u nekom hotelu. Šta je bre ljudi, jel se vi borite protiv turizma. A kada su dolazili da gase požare na Luštici, tada su bili dobri. A sada samo zato što su nosili dve zastave, nešto lepo o svojoj zemlji, tada su postali veliki neprijatelji, teroristi, batinaši. Ali to je valjda sve deo tog teškog sporta kojim se bavimo - kazao je on.

-Daću vam imena ljudi, ja nisam lažov. Dostaviću vam spisak ljudi iz Obrenovca, iz našeg odbora, kojima su inače prijatelji odavde pomagali u poplavama. Oni su bili ovde i imamo i slike kako gase vatru - kaže predsednik Vučić.