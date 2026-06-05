On je ocenio da postoji veliki prostor za zajedničke projekte i poručio da su vrata za saradnju širom otvorena.

„Uvek ste dobrodošli i mi smo uvek spremni da razgovaramo o svemu.

Politička Podgorica je koristila tu priliku, kao i neki drugi u regionu, da sebe nameće na osnovu toga što Srbija navodno nije ili neće da bude takva. Govorili su: mi smo protiv Rusa, mi smo protiv ovoga, mi smo protiv onoga, pogledajte Srbe kakvi su.

Ja sam i danas rekao na ovom samitu pred svima: ne morate uopšte da se hvalite time da ste svi sto odsto usaglašeni sa svima. Postoji samo jedan koji nije usaglašen sa svima vama, a to sam ja. Ja sam taj koga treba da kritikujete.

Ne morate uopšte međusobno da se hvališete, jer svi ostali su isti, nema razlike. Postoji samo jedan koji vodi delimično drugačiju politiku i ja to ne krijem ni od koga.

Što se tiče saradnje sa Crnom Gorom, mi smo veoma zainteresovani za sve vrste projekata. Da li su oni zainteresovani, to morate njih da pitate.

Ali mi jesmo apsolutno za sve: i puteve, i pruge, i gasovode u budućnosti, i naftovode. Apsolutno za sve.

Morate da znate da Luka Bar teško može da ima veliki profit i poseban smisao ukoliko nije povezana sa srpskom industrijom. Jedina snažna industrija u regionu je srpska industrija. To ima smisla i to je dobro za Crnu Goru.

Da li oni to žele ili ne žele, to je pitanje za njih, ali mi smo zainteresovani za svaku vrstu saradnje i potpuno sam siguran da postoji ogroman prostor da o tome razgovaramo i napredujemo.“