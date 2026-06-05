Te presude koriste da optuže Srbiju, pa tako navode sledeće:

"Značaj ovog slučaja leži u tome što su Stanišić i Simatović prvi visoki funkcioneri srpskih službi bezbednosti koji su pravosnažno osuđeni za zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, čime je i de facto dokazana duboka umešanost bezbednosnih struktura Srbije u ove ratove. Nasuprot zvaničnom narativu da “Srbija nije bila u ratu”, navodi se u tekstu.

"Presuda Stanišiću i Simatoviću jasno govori o tome da “Arkanovci”, “Crvene beretke” i “Škorpioni” nisu bile nikakve paravojne jedinice, kako su Beograd i Banja Luka godinama tvrdili, nego jedinice RDB MUP-a Srbije. Dokazano je da su ih formirali, obučavali i naoružavali RDB, MUP i JNA. Dokazano je da su ih slali u BiH gde su počinili stravične zločine. Dokazano je da ih je plaćao MUP Srbije, baš kao što je ranije dokazano da je oficire Vojske RS plaćao Beograd, odnosno Vojska SR Jugoslavije. Dokazano je da su iza svih ovih operacija stajali najviši politički, vojni i policijski vrh u Srbiji, samoproglašenoj Republici Srpskoj Krajini (Hrvatska) i Republici Srpskoj (BiH)", navodi se, između ostalog, u tekstu.

Dinko Gruhonjić je novinar i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, ali je daleko poznatiji po svojim antisrpskim i separatističkim stavovima.