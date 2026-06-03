Detalji razgovora objavljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Srdačan razgovor sa Tulijom Akson o unapređenju odnosa Srbije sa ovom važnom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država.

Razgovarali smo i o Drugoj globalnoj konferenciji žena parlamentarki, koja se održava u Beogradu, kao i o osnaživanju žena i njihovom većem učešću u političkom i javnom životu.

Istakao sam da je Srbija ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja.

Naglasio sam da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije, čija je članica više od 135 godina, i da ostaje posvećena jačanju međunarodnih veza, međusobnom uvažavanju i doslednom poštovanju međunarodnog prava", stoji u objavi.

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