Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u Đasingu, da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula i da će se odvijati u tri faze i naveo da će za dva meseca Srbija imati humanoidne robote što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi.

Vučić je, tokom četvrtog dana zvanične posete Kini, rekao da su u Đasingu potpisani ugovori koji predviđaju 953 miliona evra novih investicija u Srbiju i dodao da te investicije idu u različite gradove, od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Šapca, Ćuprije, Inđije.

- Ovo što smo danas videli, doživeli i uradili je nešto zbog čega se bavimo ovim poslom, zbog čega radimo naporno. Hoću da se zahvalim i našim timovima i ljudima koji su vredno i naporno radili da bismo sve ovo danas postigli. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, do sada smo imali 18 sastanaka sa privrednicima, sutra će biti još pet, ukupno 23, i svi, posebno posle prijateljskih reči predsednika Sija žele da dođu u Srbiju, žele da ulažu u našu zemlju. Ali, ovo nije pitanje samo običnih investicija, ovo je pitanje nečega što pravi ogromnu razliku - rekao je Vučić novinarima nakon obilaska kompanije Mint i potpisivanja novih investicionih sporazuma.

Naveo je da će se roboti u Srbiji proizvoditi u tri faze i da prva faza, odnosno sklapanje robota, počinje između 10. i 20. jula, a da se druga faza odnosi na takozvane data fabrike ili trening fabrike za robote.

- Videli ste ove naše divne mlade ljude, devojke i momke koji rade ovde, uče taj posao, kako da obučavaju robote, kako da skuvaju kafu, kako da pripreme koktel, kako da spreme doručak i sve drugo. Dakle, imaćemo takve fabrike - rekao je Vučić.

Naveo je da treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije i da će Srbija da prednjači i da će za dva meseca imati proizvedene humanoidne robote što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi.

- Niko drugi u Evropi nema to što će da ima Srbija za samo dva meseca. Mnogo toga smo ovde i videli i naučili, i njihove kompanije rastu izuzetnom, čudesnom brzinom - rekao je Vučić.

atf1

Roboti u Kini zaigrali moravac

Ministar finansija Siniša Mali, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini, objavio je na svom Instagram nalogu video-snimak sa humanoidnim robotima koji igraju „moravac“ i tako najavio da će prva fabrika ovih robota biti otvorena za samo par meseci i u Srbiji.

„U Kini je mnogo toga moguće, čak i da roboti igraju ’moravac’, u šta smo se i sami uverili“, naveo je u svojoj objavi ministar finansija Siniša Mali koji je bio u poseti inovacionom centru kineske kompanije Mint fjučer fektori.

Od Sija sam dobio grumen sa Meseca, to se poklanja samo prijateljima Kine

Vučić je rekao da poklon koji je dobio od kineskog predsednika Si Đinpinga u vidu grumena Meseca sa natpisima o kinesko - srpskom prijateljstvu Si ne poklanja često i da je rezervisan za prijatelje Kine. Na pitanje novinara kojim je poklonima Srbija uzvratila kineskim partnerima, kazao je da sa Meseca ništa ne može da pokloni.

- Poklonio sam slike našeg akademskog slikara i staparski ćilim. Imamo pirotski i staparski ćilim, Stapari su u okolini Sombora, prošli put sam poklonio pirotski ćilim, a sada staparski ćilim - kazao je Vučić.

Novih 1.700 radnih mesta

Vučić je naglasio da je veoma srećan, jer su potpisani sporazumi vredni 953 miliona evra koji će doprineti otvaranju novih 1.700 radnih mesta.

- Vi ste videli danas moju radost. Potpisano za 953 miliona evra. Onoliko koliko oni nisu u 12 godina, ovde smo uradili u jednom danu. Oni su 550.000 ljudi otpustili, a mi potpisali ugovore za zapošljavanje novih 1.700 ljudi. Mojoj sreći kraja nema - naveo je Vučić.

Dodao je da ne može da razume da neko ne voli svoju zemlju i njen uspeh, jer je on željan novih uspeha, novih fabrika i novih pobeda.

Do kraja godine Srbija će imati 1.200 km auto-puteva i brzih saobraćajnica

Srbija je u vrhu sveta, posebno Evrope, po broju i kvalitetu puteva, naročito auto-puteva i brzih saobraćajnica, rekao je juče Vučić i naveo da će do kraja godine naša zemlja imati 1.200 kilometara auto-puteva i brzih puteva.

Vučić je u Đasingu u kineskoj provinciji Džeđang, tokom četvrtog dana zvanične posete Kini, rekao da je ta provincija po površini duplo manja od Srbije, a da ima 5.700 kilometara auto-puteva.