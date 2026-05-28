Ideolog blokadera Žarko Korać priznao je da blokaderi otvoreno kažu da žele preuzimanje vlasti na ulici i to kroz krvavi scenario od nalik na 5. oktobar.

Voditeljka blokaderske N1 direktno je upitala: "I sad, hoće li se rušiti taj sistem na sličan način kao i 2000-te?"

Usledio je hladnokrvan, jeziv i surov odgovor Žarka Koraća: "On mora, on mora da se sruši!"

Niko više ne krije da demokratski izbori i volja naroda za ove ljude ne postoje, već se sprema radikalan i nasilan ulični udar na državu i njene institucije!

Rasulo iza kulisa: "U blokaderskom pokretu je totalni haos"

Međutim, dok blokaderi u javnosti pokušavaju da glume lažno jedinstvo i snagu, Korać je u nastavku svog izlaganja potpuno minirao sopstvene redove i razotkrio istinu.

Prema njegovim rečima, unutar organizacije protestnih šetnji vlada nezapamćeno rasulo, a krug se nezadrživo zatvara:

"U studentskom pokretu je haos, postoje razne grupacije unutar pokreta!" – prokomentarisao je Korać, potvrđujući da su se aktivisti pocepali na interesne sfere i da među njima vlada nepopravljivo nepoverenje.