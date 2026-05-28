Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Madridu da bi inicijativa predsednika Aleksandra Vučića za ulazak Srbije u evropski ekonomski prostor i Šengen zonu predstavljala veliku korist i za Srbiju i za Evropsku uniju.

Brnabić je tokom zvanične posete Kraljevini Španiji ocenila da Srbija vodi pragmatičnu i praktičnu politiku koja je usmerena na interese građana i domaće privrede.

– Smatram da je inicijativa koju je pokrenuo predsednik Aleksandar Vučić, da Srbija praktično uđe u evropski ekonomski prostor i u Šengen zonu, najbolja za naše građane i našu privredu – rekla je Brnabić novinarima u Madridu.

Ona je naglasila da bi takav potez doneo Srbiji veću konkurentnost, više radnih mesta, lakše privlačenje investicija i bolji životni standard.

– Fokusirala bih se na rešenja koja mogu da budu „vin-vin“, dakle da odmah donesu korist i građanima Srbije i našoj privredi, ali i samoj Evropskoj uniji – poručila je predsednica parlamenta.

Govoreći o evropskim integracijama Zapadnog Balkana, Brnabić je istakla da razume zabrinutost pojedinih država članica EU zbog sporog procesa odlučivanja i sve većeg administrativnog opterećenja unutar Unije.

– Evropska konkurentnost sve više trpi zbog toga, a EU bi morala da bude mnogo efikasnija i brža u donošenju odluka – ocenila je ona.

Dodala je da Srbija želi partnerski odnos sa Evropskom unijom i da je spremna da sasluša zabrinutosti država članica.

– Moramo zajedno da pronalazimo inovativna rešenja koja će odgovarati i Evropskoj uniji i nama kao zemljama kandidatima – rekla je Brnabić.

Posebno je naglasila da bi integracija celog Zapadnog Balkana bila najbolje moguće rešenje i podsetila da je Evropska unija i ranije donosila velike i hrabre političke odluke.

– Mislim da bi integracija čitavog Zapadnog Balkana bila najbolja i najodvažnija politička odluka – poručila je.

Brnabić je otkrila i da je o ovoj temi razgovarala sa španskim zvaničnicima, navodeći da Madrid smatra da svaka nova članica EU treba odmah da dobije puna prava i obaveze.

– Stav Španije je da svako ko uđe u Evropsku uniju mora odmah imati pravo na fondove, pravo veta i svog komesara – rekla je Brnabić.

Na kraju je istakla da će Srbija nastaviti da pokazuje pragmatičan i konstruktivan pristup evropskim integracijama.