NASA otkrila nove detalje milijarderskog plana za život ljudi na Mesecu već tokom 2030-ih

NASA je objavila nove detalje svojih planova za izgradnju stalne baze u blizini južnog pola Meseca već početkom 2030-ih godina, a kompleks bi koristio nuklearnu i solarnu energiju. Ispostava bi služila kao podrška budućim misijama na Mars, naučnim eksperimentima i prikupljanju resursa, dok agencija planira da uloži milijarde dolara u ovaj istorijski projekat.

NASA je saopštila da želi da jednog dana izgradi trajnu bazu na Mesecu, za koju zvaničnici tvrde da bi predstavljala „prvu ljudsku ispostavu na drugom nebeskom svetu“.

Agencija je još u martu predstavila plan vredan 20 milijardi dolara za izgradnju baze u blizini južnog pola Meseca do ranih 2030-ih godina. Baza bi bila napajana kombinacijom nuklearne i solarne energije.

Objavljen plan izgradnje lunarne baze

Baza na Mesecu omogućila bi NASA-i lakša putovanja ka Marsu, izvođenje brojnih naučnih eksperimenata, kao i potencijalno prikupljanje vrednih resursa.

Ipak, ovakav poduhvat zahteva još mnogo godina tehnološkog razvoja i naučnih dostignuća.

Zbog toga je NASA 26. maja dodatno predstavila naredne korake i objavila da je dodelila ugovore vredne stotine miliona dolara četirima američkim kompanijama, među kojima je i Blue Origin milijardera Džefa Bezosa.

Plan izgradnje lunarne baze obuhvata tri početne faze. Prvo NASA želi da već ove jeseni pošalje landere i dronove koji skaču po površini Meseca kako bi prikupili informacije o terenu.

„Misija će sleteti na Shackleton Connecting Ridge na Mesecu kako bi demonstrirala sposobnosti koje smanjuju rizik za buduće Artemis misije sa ljudskom posadom“, navodi NASA.

Naredne dve faze takođe su planirane za ovu godinu i podrazumevaju dopremanje više od 450 kilograma tereta, lunarnog vozila, kao i materijala evropskih i južnokorejskih partnera, što pokazuje međunarodnu i komercijalnu saradnju u projektu.

Kasnije će na Mesec biti transportovana i specijalna vozila koja će astronautima omogućiti kretanje po površini i prenos opreme.

Desetak misija za izgradnju baze

NASA ističe da će za izgradnju baze koja omogućava „stalno prisustvo ljudi“ na Mesecu biti potrebno više od desetak misija.

Agencija planira razvoj nuklearnih energetskih sistema za Mesec i Mars koji bi održavali astronaute i njihove baze toplim, ali i obezbeđivali električnu energiju.

NASA želi da astronauti ponovo kroče na Mesec početkom 2028. godine tokom misije Artemis IV, iako razvoj potrebne tehnologije i dalje prati niz komplikacija. „Baza na Mesecu biće prva američka i ljudska ispostava na drugom nebeskom svetu“, izjavio je administrator NASA-e Džared Ajzakman.

„Svaka misija, sa posadom ili bez nje, biće prilika za učenje dok se vraćamo na površinu Meseca, gradimo infrastrukturu za dugotrajan boravak i savladavamo veštine potrebne za život i rad u jednom od najzahtevnijih i najopasnijih okruženja koje možemo da zamislimo“, rekao je on.

Ajzakman je dodao da će ljudi na Mesec ići zbog nauke, ekonomskih i tehnoloških koristi, inovacija koje mogu poboljšati život na Zemlji, ali i kao pripremu za sledeće korake čovečanstva u svemiru, piše People.