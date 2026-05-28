Istorijska poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini izazvala je ogromnu pažnju širom te zemlje, a jedna potpuno spontana scena iz Šangaja postala je pravi hit među srpskim novinarima.

Tokom slobodnih aktivnosti nakon završetka zvaničnih sastanaka predsednika Srbije, ekipa „Novosti“ doživela je neočekivanu situaciju tokom vožnje taksijem kroz Šangaj.

Naime, kineski taksista koji je vozio novinarsku ekipu primetio je na telefonu novinarke snimak posete Aleksandra Vučića Kini koji su „Novosti“ prethodno objavile.

Čim je ugledao predsednika Srbije na ekranu, taksista je potpuno oduševljeno počeo da uzvikuje:

– Vučići! Vučići! – govorio je nasmejani Kinez, vidno srećan što prepoznaje srpskog predsednika.

Prema rečima ekipe koja je prisustvovala sceni, taksista nije mogao da sakrije uzbuđenje i zadovoljstvo zbog dolaska Vučića u njegovu zemlju.

Cela situacija izazvala je osmehe u automobilu, a mnogi ocenjuju da upravo ovakve spontane reakcije najbolje pokazuju koliko je Srbija poslednjih godina postala prepoznata u Kini.

Posebno se ističe činjenica da kineski mediji danima intenzivno izveštavaju o poseti predsednika Srbije, dok je saradnja dve zemlje jedna od glavnih tema u tamošnjoj javnosti.

Poseta Aleksandra Vučića Kini ocenjuje se kao jedna od najvažnijih diplomatskih i ekonomskih poseta Srbije poslednjih godina, a pažnju je izazvalo i to što su kineski mediji Srbiji posvetili izuzetno veliki prostor.

Ovaj snimak iz taksija sada se deli društvenim mrežama kao još jedna potvrda koliko je predsednik Srbije poznat i među običnim građanima Kine.