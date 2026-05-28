Deo obraćanja prenet je i putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:

"Imam još mnogo posla. Sanjam velike snove, imam ogromne, velike i visoke ciljeve koje moram da ostvarim. Ljudi imaju različite snove. Oni sanjaju kako da me biju i kako da me ubiju, a ja sanjam kako da dovedem fabrike u Srbiju. Ja sanjam kako da se Srbija razvija. Ja sanjam kako da proizvodimo robote, kako da pravimo veštačke inteligencije, fabrike, kako da pravimo nove puteve. To su moji snovi, to je ono što mi unosi nemir uvek", poručio je Vučić poslednjeg dana petodnevne posete Kini.