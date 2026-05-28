"Svi ovi projekti imaju za cilj da kod svih nas probude svest o tome da je reč o ljudima koji zbog toga što su drugačiji nisu manje vredni. Naprotiv, njihova vrednost je utoliko veća, jer uprkos određenim psihofizičkim poteškoćama oni pokazuju volju za životom, pokazuju kolike visine mogu da dosegnu baveći se različitim veštinama, profesijama", naglasila je ona.

Đurđević Stamenkoviski je ukazala da to što su neki od njih uspešni umetnici, lekari, doktori, sportisti, pokazuje da je zapravo njihov duh najvažniji resurs koji imaju.

"Mi želimo da izgradimo Srbiju u kojoj će od najranijeg uzrasta da se pokazuje poštovanje prema onima koji su drugačiji. Moramo razumeti da iza svih njih stoje životne priče, stoje porodice, stoje sudbine, ali pre svega stoje njihova osećanja, koja nikada ne smemo da povredimo, jer od njih možemo mnogo da naučimo. Bogatstvo je poznavati osobe sa invaliditetom, privilegija je biti u njihovom društvu. I mi treba da im budemo zahvalni na tome što nas svakog dana oplemenjuju. To je Srbija bez barijera. To je zemlja u kojoj nema barikada, u kojoj nema podela, u kojoj nema podozrenja, nema nepoverenja", poručila je ministarka.

Ministarstvo se ove godine, kako je rekla, izborilo da za podršku osobama sa invaliditetom imaju za 11 odsto veći budžet u odnosu na prošlu godinu i izrazila uverenje da će ova, kao i iduća godina biti u znaku osoba sa invaliditetom i njihovim boljim položajem.

"Oni su ukras Srbije i taj ukras želimo da predstavimo i na izložbi 2027. godine", poručila je ona.

Neki od najupečatljivih projekata koje će ministarstvo finansirati, kako je navela ministarka, pored likovnih kolonija, šahovskih turnira, turnira u boćanju i ribolova, finansiraće i kampove u Trepči i Bogovađi, kao i letnje škole za mlade osobe za invaliditetom sa, kako je naglasila, ciljem da se radi na razvijanju njihovih talenata, veština i na svega onoga kako bi oni bili ravnopravni i jednaki u društvu.

Sredstva će, kako je rekla, biti uplaćena već sutra i savezi će moći da realizuju svoje projekte.

Navela je i da oni rade na izradi strateških dokumenata, programskih platformi i da na taj način pomažu ministarstvu da kreiraju politiku.

"Njihov stav je da ni o čemu ne treba da se odlučuje bez njih samih i zbog toga mi svaki put kada uvodimo neki novi propis konsultujemo se sa njima, jer mi jesmo tu zbog njih, a ne oni zbog nas", ukazala je Đurđević Stamenkovski.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da ministarstvo nastavlja sa projektima sajmova jednakih koji su bili obustavljeni tokom pandemije Korona virusom, dodajući da će ove godine obnoviti održavanje sajma jednakih.

"Ministarstvo je opredelilo značajna sredstva kako bismo imali priliku da se bolje upoznamo šta je to što osobe sa invaliditetom rade u Srbiji. Niz različitih ideja, programa, kampova, obilazaka, terenskih vozila koja ćemo takođe u ovoj godini obezbediti, inkluzivnih igrališta. Gradimo svaki kutak naše zemlje po meri osoba sa invaliditetom", poručila je ministarka.

Ona je dodala da se sve to uklapa u težnju ministarstva da ove godine usvoji Zakon o centralnom registru osoba sa invaliditetom kako bi se omogućila sistemska i ozbiljna evidencija iz koje treba da proistekne kreiranje politike.

"Želimo da podstaknemo lokalne samouprave da one razvijaju svoje lokalne politike po meri i potrebama osoba sa invaliditetom. Sve ovo jeste svakako naš programski stav, naš državotvoran stav, naš institucionalni odnos prema njima, ali ono što verujem da kao ministar koji je zadužen za brigu o osobama sa invaliditetom treba danas da poručim jeste da je došao trenutak da se pre svega obračunamo sa predrasudama prema osobama sa invaliditetom", istakla je Đurđevć Stamenkoviski.

Od ukupno 97 miliona dinara, Savezu za cerebralnu i dečju paralizu Srbije je uručeno više od 23 miliona dinara, Nacionalnoj organizaciji osoba sa invaliditetom Srbije gotovo 23 miliona dinara, Savezu distrofičara Srbije više od 17 miliona dinara, Savezu paraplegičara i kvadriplegičara Srbije više od 12,5 miliona dinara, Savezu invalida Srbije više od 10 miliona dinara, Sportskom savezu invalida Srbije gotovo šest miliona dinara i Savezu bubrežnih invalida Srbije više od četiri i po miliona dinara.