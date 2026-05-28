Trojice su jedan od najvećih pravoslavnih praznika, ali malo koji praznik prati toliko narodnih verovanja i sujeverja. Mnogi i danas veruju da na ovaj dan ne sme da se radi, pere veš, ide na groblje ili sklapa brak, jer će „doneti nesreću“. Međutim, crkva na mnoga od tih verovanja gleda potpuno drugačije.

Godine 2026. Svete Trojice padaju 31. maja i obeležava silazak Svetog Duha na apostole, pedeset dana posle Vaskrsa. Ovaj praznik poznat je i kao Duhovi ili Pedesetnica i smatra se rođendanom hrišćanske crkve.

Zašto su crkve pune zelenila?

Jedan od najlepših običaja vezan je za ukrašavanje crkava brezom, travom i zelenim granama. Zelenilo simbolizuje obnovu života, blagodat Svetog Duha i duhovni preporod čoveka. Upravo zbog toga mnogi ovaj praznik doživljavaju kao jedan od najlepših u godini.

Da li je greh raditi na Trojice?

Prema učenju crkve, nije greh oprati sudove, skuvati ručak ili obaviti hitan posao. Suština praznika nije u „zabrani rada“, već u tome da čovek pronađe vreme za molitvu, liturgiju i porodicu.

Sveštenici objašnjavaju da je problem ako neko zbog svakodnevnih obaveza potpuno zanemari praznik i crkvu, a ne ako posle liturgije obavi nešto po kući.

Zašto su bake držale otvorene prozore?

U mnogim krajevima verovalo se da na Trojice treba otvoriti prozore i vrata kako bi „Duh ušao u kuću“. Starije žene su rano ujutru unosile svežu travu i brezove grančice, verujući da tako dom dobija mir, zdravlje i zaštitu tokom cele godine.

Iako crkva ne govori o tome kao obaveznoj tradiciji, ovaj običaj se i danas zadržao u mnogim porodicama.

Da li sme da se ide na groblje?

Mnogi veruju da na Trojice ne treba posećivati groblje, ali crkva objašnjava da za to ne postoji stroga zabrana. Za pomen preminulima postoji poseban dan – Trojičke zadušnice, koje se obeležavaju dan ranije, u subotu.

Na sam praznik naglasak je na radosti i molitvi u crkvi.

Šta je sa venčanjem i šišanjem?

Crkvena venčanja se uglavnom ne obavljaju na velike praznike, pa ni na Trojice, ali građansko venčanje nije zabranjeno. Takođe, šišanje, farbanje kose ili odlazak kod frizera nisu greh, uprkos narodnim pričama koje se prenose generacijama.

Najveće sujeverje vezano za Trojice

Sveštenici posebno upozoravaju na gatanje, vračanje i „ljubavna proricanja“ koja su nekada bila česta upravo tokom ovog praznika. Crkva takve običaje smatra paganskim ostacima i potpuno ih odbacuje.

Suština praznika, kako poručuju, nije u strahu od zabrana, već u miru, molitvi i zajedništvu.