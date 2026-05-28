Građanima Čačka iz osetljivih kategorija stanovništva, kojima je usled problema u vodosnabdevanju potrebna pomoć u dostavi flaširane vode, na raspolaganju je besplatna telefonska linija Situacionog centra Grada Čačka 0800-112-032, koja je dostupna 24 časa dnevno.

Kako je objavljeno na sajtu grada, iz Loznice se očekuje dolazak šlepera flaširane vode koja će biti distribuirana najugroženijim građanima. Šef Službe za bezbednost i zaštitu Bratislav Zečević apelovao je na građane da broj koriste odgovorno i da se javljaju isključivo oni kojima je pomoć zaista neophodna.

"Molimo da se javljaju samo sugrađani koji su ugroženi i spadaju u osetljive kategorije stanovništva, kako bismo izbegli lažne dojave i nepotrebno angažovanje ljudstva i resursa", rekao je Zečević.

On je naveo da bi tokom sutrašnjeg dana, u zavisnosti od procene situacije i opterećenja sistema zaštite i spasavanja, moglo biti angažovano i jedno odeljenje Jedinice civilne zaštite radi raspodele vode ugroženim kategorijama stanovništva.

