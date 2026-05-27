Objavu ministra Malog prenosimo u celosti:

"Odlične vesti.

U Kini su danas potpisani sporazumi vredni 953 miliona evra. Je li ovo dovoljno konkretno Dušanu Nikeziću? Moralo bi biti, da ne pomislimo da je samo licemeran, budući da oni toliko ugovora koji donose radna mesta nisu potpisali ni za 12 godina.

Sa druge strane, ljudi koji umeju da vode ovu zemlju u pravcu razvoja i koji svojim građanima žele dobar život su potpisali ugovore sa šest kompanija koji samo u jednom danu donose oko 1.700 radnih mesta. Vi ste, Nikeziću, otpustili 550.000 ljudi. Vrlo konkretno, nema šta. Jasno mi je da vaša bezobzirnost ne dozvoljava da se radujete uspesima svoje zemlje, ali ako želite bilo kakvu funkciju u ovoj državi, morali biste, minimum, da bar želite dobro svom narodu.

Dolazak stranih investitora u Srbiju svrstavate u “neokolonijalne odnose”. Sad postaje jasno zašto Srbija pre 2012. godine nije nijednom ni prebacila čak milijardu evra stranih direktnih investicija godišnje, dok je današnji rekord Srbije više od pet milijardi evra… Politika “siromašni, ali srećni” kojom su vodili zemlju više od decenije, nikome osim vama nije donela dobro. Jer vi ste u toj priči bili samo “srećni”. A građani - siromašni, bez navodnika. Ne, Srbija se nikada više neće vratiti na principe upravljanja državom koji su doveli do bankrota, do međunarodne političke izolacije zemlje, do gubitka svih inostranih kontakata, pola miliona radnih mesta, bilo kakve pristojne mogućnosti za naše građane da izdržavaju porodice od svog rada.

Srbija je danas uspešna zemlja u kojoj prosek plata premašuje 1.000 evra, u koju hrle investitori otvarajući nova radna mesta, pa je nezaposlenost smanjena sa vaših 25,9 odsto na oko 9 odsto, u kojoj je otvoreno 500.000 novih radnih mesta, u koju se slivaju direktne strane investicije.

I ne, ne smetaju nam kineske investicije. Ne bi smetale ni vama, da možete da budete iskreni i da vaša motivacija nije da se dokopate isključivo funkcije. Vama smeta rezultat svih investicija, zapravo. A to je veći kvalitet života građana, što implicira veće zadovoljstvo, potom i diktira izražavanje političke volje na izborima, gde dolazimo do tačke u kojoj ste potpuno nemoćni - jer gubite svaki interes za dobrobit građana, budući da na izborima nikada više ne biste pobedili.

Osim novih najavljanih kineskih investicija, ovo je za Srbiju još jedna odlična vest - napisao je ministar Mali.