U deliegaciji je i ministar Siniša Mali. Delegacija je otišla u posetu veličanstvenom Kineskom zidu, jednom od svetskih čuda.

Tom prilikom je ansambl "Kolo" je na Kineskom zidu izveo igre iz Šumadije (koreograf: Desanka Đorđević) i igre sa Stare Planine (koreograf: Dragomir Vuković).

Ministar Mali nije krio oduševljenje i na Instagramu je objavio snimak ut reči:

"Da mi je neko rekao da će se srpsko kolo igrati na čuvenom Kineskom zidu… Ne bih mu verovao! 😀 Kakva čast za našu delegaciju i predsednika Aleksandra Vučića, ali i za celu zemlju, za našu kulturu i tradiciju. Nastavljamo da negujemo čelično prijateljstvo između naše dve zemlje!"