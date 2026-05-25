Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali oglasio se hitnim saopštenjem i poručio da susreti u Pekingu i otvoren dijalog između Srbije i Kine potvrđuju apsolutno neprobojno, snažno prijateljstvo i duboko međusobno poverenje dve zemlje, ali i dva lidera - Aleksandra Vučića i Si Đinpinga!

-Susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga u Pekingu je najjasnija potvrda da će Srbija i Kina nastaviti da grade i jačaju već snažno čelično prijateljstvo - kaže Mali i dodaje:

-Kroz kontinuirani politički dijalog i susrete na najvišem nivou, dve zemlje potvrđuju zajedničku posvećenost daljem razvoju odnosa u ključnim oblastima - ekonomiji, infrastrukturi, inovacijama, digitalizaciji, obrazovanju i zaštiti životne sredine. Poseban fokus stavlja se na konkretne projekte koji donose vidljive rezultate, podstiču rast i unapređuju kvalitet života građana. Živele Srbija i Kina - istakao je ministar Mali.