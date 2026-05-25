Grupa od deset huligana sa obeležjima „Studenti pobeđuju“ u subotu uveče je u Takovskoj ulici nožem i metalnom šipkom napala radnike Parking servisa dok su se nalazili u parkiranom vozilu.

Huligani su mučki napali i pretukli dvojicu zaposlenih radnika koji su mirno sedeli u dizalici, pri čemu su dvadesetpetogodišnjem radniku polomili šaku. On je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Urgentni centar.

Drugi radnik je pod pretnjom nožem opljačkan, oduzet mu je novac i brutalno je pretučen. Sama dizalica je sa velikim oštećenjima prevezena na plac Parking servisa.

Inače, kako navodi potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je juče da je tokom incidenata nakon skupa u subotu, 23. maja, u Beogradu povređeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a, od čega je jedno lice imalo diplomatsku ličnu kartu.

Dačić je rekao da policija nikoga nije napadala dok se nije dogodio napad na policijske službenike i dodao da nijedan policajac ne priželjkuje da se sukobi sa nekim ili da ga neko udari kamenom u glavu kada ode na posao.

- Pa koji to policajac ujutru kad krene na posao priželjkuje da dođe da se bije sa nekim ili da ga neko kamenom udari u glavu? Čime su to zaslužili naši policajci? To nije samo pirotehnika. To su kamenice, motke, štapovi. To su napadi na predsedništvo i na ljude koji su okupljeni u Pionirskom parku, i napad na policijske službenike. Juče je bio jedan klasičan predizborni skup. Oni vode predizbornu kampanju. Imajte svoju politiku, imajte svoja uverenja. To je jedna stvar. Druga je stvar - potreban nam je građanski mir, a ne građanski rat. Čemu služi to, osim da neko namerno izaziva sukobe sa policijom? - istakao je ministar policije.

On je naveo da policija mora da interveniše u slučaju kada je neko napadne i dodao da je jučerašnji skup bio prijavljen, zbog čega je policija preduzela sve što je bilo moguće.

Dačić je naglasio da je utvrđeno da je lice sa diplomatskom ličnom kartom predstavnik Svetske banke iz Brazila.

Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća Beograd saopštilo je da najoštrije osuđuje, kako su naveli, varvarsko i destruktivno ponašanje učesnika jučerašnjeg protesta u Beogradu koje je ostavilo tragove dosad nezapamćenog haosa i rušenja po ulicama.



Oštećena su, kako navode, 23 takozvana džambo kontejnera zapremine 3,2 kubna metra, 47 kontejnera zapremine 1,1 metar kubni, 15 reciklažnih setova i 26 betonskih đubrijera.

Ističu da je više od 1.000 njihovih radnika bilo angažovano na prikupljanju rasutog smeća, čišćenju ulica i sanaciji nastale štete i uložilo nadljudske napore kako bi grad već rano ujutro bio očišćen i vraćen u funkcionalno stanje.