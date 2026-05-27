Amerika nije dala vizu zameniku šefa ruske diplomatije! Moskva pobesnela: Užasan primer nepoštovanja prema kineskom predsedavanju SBUN

Američke vlasti su odbile da izdaju vizu Aleksandru Alimovu, zameniku ministra spoljnih poslova Rusije, za koga se očekivalo da prisustvuje sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

To je juče izjavio Vasilij Nebenzja, ruski ambasador pri UN.

On je u govoru na sednici Saveta bezbednosti, kojom je predsedavao kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, nazvao odluku kršenjem obaveza SAD kao zemlje domaćina Ujedinjenih nacija, pošto se sedište vodeće međunarodne organizacije nalazi u Njujorku.

Nebenzja je takođe opisao odbijanje kao "užasan primer nepoštovanja" prema kineskom predsedavanju Savetom bezbednosti i fokusu sastanka koji bio posvećen Povelji UN.

- Uprkos svim našim pokušajima da ubedimo američku stranu da mu izda vizu, ta viza na kraju nije odobrena - kazao je Nebenzja.

Kijev indipendent navodi da je Alimov, koji je postao zamenik ministra pod šefom diplomatije Sergejom Lavrovim krajem prošle godine, prethodno bio na čelu Odeljenja za multilateralnu humanitarnu saradnju i kulturne veze ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Alimov radi u tom ministarstvu od 1993. godine.

Prethodno je Alimov za ruski list Izvestija rekao da Moskva veruje da države članice UN postaju umorne od kontinuiranog fokusa na ruski rat protiv Ukrajine na međunarodnim forumima.

- Osećamo da države članice postaju sve umornije od nametanja ukrajinskog pitanja - ocenio je on, misleći na diskusije u Generalnoj skupštini UN, Savetu bezbednosti i drugim telima.

Ukrajinski list podseća da je ovaj incident najnoviji u nizu sporova oko viza između Vašingtona i Moskve u koje su umešani ruski zvaničnici koji putuju u SAD.

U aprilu je Nebenzja rekao da je Amerika odbila da izda vizu ruskom predstavniku koji je planirao da prisustvuje sednici Komiteta za informisanje Generalne skupštine UN.