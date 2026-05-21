On je Srbiju optužio da "pretenciozno, na neprimeren način brine o Srbima u drugim državama, prethodno proglašavajući ugroženost Srba u tim državama".
- Takva politika je, kao što se sećamo, uvek vodila prvo nesporazumima između država, jer ako vi sada iz Beograda želite da uredite odnose u Bosni recimo ili u Crnoj Gori ili bilo gde, onda vi time ugrožavate suverenosti država. To dakle prvo vodi kvarenju odnosa, a nažalost videli smo da to može da dovede i do ratova, pa i do genocidnih ratova kroz koje smo prolazili devedesetih godina - rekao je Đukanović.
Podsetimo, za vreme "genocidnih ratova devedesetih godina" Đukanović govorio da će sa Hrvatima raskrstiti za sva vremena, da mrzi šah zbog šahovnice, bio je na dubrovačkom ratištu...
Komentari (0)