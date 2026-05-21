On je Srbiju optužio da "pretenciozno, na neprimeren način brine o Srbima u drugim državama, prethodno proglašavajući ugroženost Srba u tim državama".

- Takva politika je, kao što se sećamo, uvek vodila prvo nesporazumima između država, jer ako vi sada iz Beograda želite da uredite odnose u Bosni recimo ili u Crnoj Gori ili bilo gde, onda vi time ugrožavate suverenosti država. To dakle prvo vodi kvarenju odnosa, a nažalost videli smo da to može da dovede i do ratova, pa i do genocidnih ratova kroz koje smo prolazili devedesetih godina - rekao je Đukanović.

Podsetimo, za vreme "genocidnih ratova devedesetih godina" Đukanović govorio da će sa Hrvatima raskrstiti za sva vremena, da mrzi šah zbog šahovnice, bio je na dubrovačkom ratištu...