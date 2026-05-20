Proslava godišnjice nezavisnosti Crne Gore ponovo je otvorila stare rane i izazvala žestoke reakcije dela srpske javnosti, posebno zbog ljudi koji su se pojavili na slavlju u Podgorici.

Na jednom mestu našli su se Milojko Spajić, Milo Đukanović, Andrija Mandić, Ranko Krivokapić, raspop Miraš Dedeić, Gojko Perović i drugi politički i društveni akteri koji su godinama predstavljani kao ljuti politički protivnici.

Upravo to izazvalo je najviše komentara na društvenim mrežama, gde mnogi tvrde da je deo političara koji je došao na vlast zahvaljujući glasovima srpskog naroda sada zajedno slavio datum koji veliki broj Srba u Crnoj Gori i Srbiji doživljava kao bolan.

Posebno se sada ponovo otvara pitanje posledica referenduma iz 2006. godine.

Mnogi podsećaju da je upravo razdvajanje Srbije i Crne Gore kasnije otvorilo prostor za jednostrano proglašenje tzv. Kosova, jer je tada nestala zajednička država Srbija i Crna Gora, što je promenilo političku sliku regiona.

Samo Milan Knežević nije bio tamo

Dok su se slike sa proslave širile internetom, mnogi su primetili jedan detalj — među okupljenima nije bilo Milana Kneževića.

Njegove pristalice odmah su to izdvojile kao „jasnu distinkciju“ u odnosu na ostatak političke scene u Crnoj Gori.

Na mrežama se masovno dele komentari da „nekome ipak obraz bio preči“, uz tvrdnje da Knežević nije želeo da prisustvuje slavlju koje deo srpskog naroda doživljava kao simbol udaljavanja od Srbije.

Bes dodatno pojačava činjenica da ni danas srpski jezik nije službeni jezik države, da srpske trobojke gotovo nema u institucijama, dok se napadi na SPC, kako tvrde kritičari vlasti, nastavljaju.

Zbog toga su slike zajedničkog slavlja izazvale lavinu komentara.

„Sve su zaboravili“, „Sad je svima jasno ko je ko“ i „Ovo je pljuvanje po Srbima“ — samo su neke od reakcija koje se dele mrežama.

Stare podele ponovo gore

Iako zvanična Podgorica govori o evropskoj budućnosti i pomirenju, jasno je da pitanje identiteta i odnosa prema Srbiji ostaje jedna od najosetljivijih tema u Crnoj Gori.

Za jedne je nezavisnost istorijski uspeh.

Za druge — početak sistemskog udaljavanja od Srbije i svega što je srpsko.

Baš zato su ovogodišnje scene iz Podgorice izazvale toliko emocija i ponovo pokazale koliko su podele u društvu i dalje duboke.