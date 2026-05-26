Voditeljka Danica Vučenić govorila je o spoljnopolitičkoj poziciji Srbije u trenutku velikih globalnih potresa i priznala da je način na koji predsednik Aleksandar Vučić vodi međunarodnu politiku veoma specifičan i kompleksan.

Komentarišući aktuelnu geopolitičku situaciju, Vučenićeva je pokušala da objasni kako Srbija uspeva da balansira između najvećih svetskih sila uprkos sve većim tenzijama između Istoka i Zapada.

– I sad, hajde ovako da to nekako smestimo u spoljnopolitički kontekst u kom se nalazi Srbija, ako je to moguće uopšte učiniti – rekla je Danica Vučenić.

Ona je potom navela da Kina trenutno predstavlja jednog od ključnih partnera Srbije, kako u ekonomskom, tako i u vojnom smislu.

– Kina je drugi spoljnotrgovinski partner Srbije. Šezdeset jedan odsto naoružanja, to su makar neki podaci kojima se operiše u našoj javnosti, dolazi ovde iz Kine – istakla je ona.

Govoreći o odnosima sa Evropskom unijom, Vučenićeva je ocenila da odnosi Beograda i Brisela trenutno nisu idealni, ali da to ne znači da uskoro ponovo neće doći do približavanja.

– Vučić nije u sjajnim odnosima u ovom trenutku sa Briselom, što ne znači da ponovo neće biti, i da je uskoro samit Evropska unija – Zapadni Balkan – rekla je ona.

Posebno je naglasila i pokušaje Srbije da dodatno popravi odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.

– Pokušava da priđe Americi – zaključila je Vučenićeva, komentarišući spoljnopolitički kurs Srbije.

Njene reči dolaze u trenutku kada svet prolazi kroz ozbiljne bezbednosne i političke turbulencije, uz ratove, sankcije, trgovinske sukobe i otvorena nadmetanja velikih sila.

Uprkos tome, Srbija pokušava da vodi politiku balansa između Istoka i Zapada, održavajući saradnju sa Kinom i Rusijom, ali i jačajući kontakte sa Vašingtonom i Evropskom unijom.

U domaćoj javnosti upravo takva politika često se opisuje kao svojevrsna geopolitička partija šaha, u kojoj Beograd pokušava da očuva svoje interese u veoma nestabilnom međunarodnom okruženju.