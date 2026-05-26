Specijalna kineska predsednička limuzina u kojoj se tokom boravka u Kini vozio predsednik Srbije Aleksandar Vučić izazvala je ogromnu pažnju javnosti zbog luksuza, moćnog izgleda i neverovatnih bezbednosnih sistema koje poseduje.

Reč je o vozilu koje na prvi pogled deluje elegantno i gotovo starinski, ali iza takvog dizajna krije se vrhunska tehnologija, oklopna zaštita i sofisticirani sistemi namenjeni zaštiti najviših državnih zvaničnika.

O ovom automobilu za Kurir televiziju govorio je automobilista Čedomir Brkić, koji je objasnio da se radi o jednom od najimpresivnijih vozila današnjice.

– Ovo je automobil koji se ubraja među najimpresivnija vozila na svetu i na prvi pogled deluje jednostavno, gotovo klasično, bez modernih linija, zbog čega podseća na oldtajmer, ali zapravo krije izuzetno kompleksnu konstrukciju i visoku tehnologiju – rekao je Brkić.

Kako navodi, vozilo je povezano sa kineskom tradicijom i simbolikom, a poznato je pod nazivom „Crvena zastava“, imenom koje Kina koristi za svoje najprestižnije modele namenjene državnom vrhu.

Automobil se proizvodi u različitim verzijama, uključujući modele sa V8, V12 i biturbo motorima, dok cena pojedinih verzija ide od 800.000 do čak milion dolara.

Posebnu pažnju izazivaju bezbednosne karakteristike ovog vozila, o kojima se veoma malo zna.

– O ovom vozilu se, za razliku od drugih predsedničkih automobila, vrlo malo zna, posebno kada je reč o bezbednosnim karakteristikama i stepenu zaštite. Upravo taj segment izaziva najviše interesovanja, jer se smatra da spada među najbezbednija vozila na svetu, namenjena zaštiti visokih državnih zvaničnika – objasnio je Brkić.

Prema njegovim rečima, specijalna vozila koja koriste svetski lideri često imaju konstrukciju sličnu vojnim vozilima.

– Drugi svetski lideri koriste specijalno modifikovana vozila na bazi kamionskih šasija, teška i po nekoliko tona, sa izuzetno ojačanim oklopom i naprednim sistemima zaštite, uključujući otpornost na različite vrste napada. U njima se nalaze i sistemi za hitne medicinske intervencije – rekao je on.

Brkić dodaje da pojedine limuzine ove klase teže i do devet tona, imaju specijalne materijale najnovije generacije i zbog toga ih često nazivaju pravim „zverima“ na točkovima.

Upravo zbog kombinacije luksuza, moćnih performansi i gotovo vojnog nivoa zaštite, kineska limuzina u kojoj se vozio predsednik Srbije nije prošla nezapaženo tokom njegove posete Kini.