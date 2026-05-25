Da blokadersko ludilo i prljava kampanja onih koji primaju milione od stranih službi nema nikakve granice, dokazuje najnoviji, nezapamćeni skandal koji je ogolio totalni raspad unutar ove plaćeničke grupe.

Na svetlo dana je isplivao bizarni unutrašnji rat u kom su se najistaknutije vođe blokadera poklale oko para! Savo Manojlović, samozvani lider pokreta "Kreni-promeni", tužio je nikog drugog do portal Autonomija, čiji je glavni ideolog i pokretač osvedočeni srbomrzac Dinko Gruhonjić.

Sud je doneo pravosnažnu presudu po kojoj Dinko i njegova Autonomija moraju da isplate Savu Manojloviću vrtoglavih 224.000 dinara!

Ali, cirkus tek ovde počinje – umesto da plati iz svog džepa ili iz debelih fondova koje dobija sa Zapada, Gruhonjić je javno počeo da prosi i moli građane za donacije kako bi isplatio dug sopstvenom blokaderskom saborcu!

Očajnički poziv

Portal Autonomija iz Novog Sada uputio je zvanični, očajnički poziv čitaocima da im hitno pomognu u prikupljanju donacija, kako bi skupili pomenutih 224.000 dinara.

Kako su naveli, Manojlović ih je tužio zbog jedne autorske kolumne objavljene u tom mediju, dokazujući da među njima vlada najgori mogući animozitet, sujeta i borba za prevlast nad stranim donacijama.

N1 ćuti kao zalivena

Ovaj neviđeni blam i udarac na "jedinstvo" uličnih blokadera pokušala je ekspresno da zataška i ispegla blokaderska televizija N1.

Oni su ovu vest preneli brzinom munje, ali pazite sad – bez ijedne jedine reči kritike!

Kada država ili bilo ko drugi opravdano tuži lažljive medije, N1 i cela blokaderska mašinerija mesecima kukaju, skaču na zadnje noge i vrište kako su to "SLAPP tužbe", "pritisak na slobodne medije" i "gušenje javne reči".