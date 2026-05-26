Poznata ruska astrologinja Tamara Globa otkrila je šta očekuje sve znakove Zodijaka u drugoj polovini 2026. godine. Prema njenim rečima, mnoge očekuju velike životne promene, novi poslovi, selidbe i ljubavni preokreti, dok će neki morati ozbiljno da povedu računa o zdravlju i novcu.

Ovan

Za Ovnove druga polovina 2026. biće vreme velikih promena. Intuicija će biti izraženija nego inače, a važno je da naučite da svoje emocije delite sa drugima i da se ne povlačite u sebe. Iz života odlazi sve što vam više nije potrebno.

Moguće je da ćete u jednom trenutku morati da štedite, naročito zbog proširenja porodice, gradnje ili ulaganja u posao. Tamara Globa upozorava da tokom ove i naredne godine posebnu pažnju treba posvetiti zdravlju, jer bi hronični problemi mogli ponovo da se aktiviraju.

Druga polovina godine donosi nova poznanstva i susrete koji mogu značajno promeniti vaš život.

Bik

Za Bikove je ovo odličan period za učenje, kreativnost, usavršavanje i pokretanje novih poslova. Očekuju vas putovanja, a moguće su i selidbe tokom druge polovine godine.

Važno je da više pažnje posvetite domu i porodici, ali i ljudima koji ulaze u vaš život.

Tamara Globa ističe da će period od oktobra do decembra biti posebno važan za ljubav i emotivne odnose. Ciljevi koje sada postavite mogli bi doneti veliki uspeh tokom druge polovine 2027. godine.

Blizanci

Od sredine godine Blizanci će svet posmatrati drugačijim očima. Javlja se želja za promenama, učenjem i širenjem vidika.

Poseban uspeh očekuje one koji rade u medijima, nauci, svemirskoj industriji ili astrologiji. Ovaj period donosi dobre prilike za zaradu i nova poslovna poznanstva.

Moguće su promene na poslu, naročito tokom leta i početkom jeseni, kada bi moglo doći i do smene rukovodstva. U vaš život i dom ulaze novi ljudi.

Rak

Rakovi ulaze u period u kojem će konačno moći da pokažu svoje talente i sposobnosti. Važno je samo da napravite prvi korak, jer će vam ljudi iz okruženja pružiti podršku.

Ovo je odlična godina za obrazovanje, ali i za stvaranje stabilne budućnosti za decu. Moguće je proširenje porodice, a jun i jul su veoma povoljni za brak.

Od jeseni narednih godinu i po dana očekuju vas dobre finansijske prilike. Krajem juna, tokom jula, krajem avgusta i krajem decembra savetuje se poseban oprez na putovanjima.

Lav

Lavovima sledi aktivan period zarade, posebno kroz poslove vezane za putovanja ili rad van mesta stanovanja.

Ljudi koji će ući u vaš život tokom druge polovine godine otvoriće vam vrata ka uspehu i napredovanju u karijeri. Ipak, Tamara Globa savetuje da se više oslanjate na porodicu i prijatelje, jer će vam podrška biti neophodna.

Jesen donosi period pojačane aktivnosti i borbe za stabilnost.

Devica

Device ulaze u veoma snažan i povoljan period. Sve što sada pokrenete može vam doneti ozbiljnu zaradu krajem 2026, ali i tokom 2027. i 2028. godine.

Idealno je vreme za nove projekte, poslovne ideje i razvoj karijere. Iskustvo koje ste godinama sticali sada počinje da se isplaćuje.

Krajem leta i početkom jeseni budite oprezniji u porodičnim odnosima, dok sredinom jeseni treba više pažnje posvetiti zdravlju.

Vaga

Za Vage druga polovina 2026. donosi veliki preokret u karijeri. Konačno izlazite iz dugog perioda stagnacije.

Iako promene neće biti lake, dugoročno će vam otvoriti velike mogućnosti. Ljudi koji se bave kreativnim poslovima dobiće veću popularnost i podršku publike.

Mogući su prekidi nekih prijateljstava, ali astrolog savetuje da ne gubite veru i nastavite dalje. Druga polovina godine donosi nove ljubavne i poslovne prilike.

Škorpija

Škorpije iza sebe ostavljaju težak period pun razočaranja i problema. Sada dolazi vreme obnove.

Godina je veoma povoljna za porodicu, decu i jačanje odnosa sa najbližima. Veliku podršku pružiće vam stari prijatelji.

Jesen donosi strast, moguće ljubavne promene, selidbe i velike promene u karijeri.

Strelac

Pred Strelčevima je period testova i iskušenja. Odnosi sa partnerom mogu biti komplikovani, a okruženje vas neće uvek razumeti na pravi način.

Ne obraćajte pažnju na tuđa mišljenja i oslonite se na podršku porodice i bliskih ljudi. Do sredine jeseni važno je da vodite računa o zdravlju.

Druga polovina godine donosi uspeh u inostranstvu i mogućnost da ljubav pronađete daleko od kuće. Krajem godine budite oprezni sa novcem i imovinom.

Jarac

Druga polovina 2026. veoma je važna za porodicu i emotivne odnose. Podržite ljude koje volite i pažljivo birajte obećanja koja dajete.

Ovo je dobar period za zajednički razvoj, učenje i saradnju sa uspešnim i uticajnim ljudima kojima verujete.

Leto donosi velike preokrete u karijeri i ljubavi, dok od jeseni stiže podrška nadređenih i mogućnost ozbiljnog napretka.

Vodolija

Vodolije očekuje veoma važan period za posao i profesionalni razvoj, naročito tokom maja, juna i jula.

Budite pažljivi sa konkurencijom i birajte ljude koji imaju iskrene namere. Od avgusta počinje period važan za izgradnju budućnosti.

Tamara Globa savetuje da se ne plašite da pokažete svoje sposobnosti, čak i ako na početku ne budete imali veliku finansijsku korist. Krajem leta budite oprezni sa troškovima.

Jesen donosi uspešna putovanja i nova značajna poznanstva.

Ribe

Ribe iza sebe ostavljaju veoma težak period koji je trajao skoro dve i po godine. Mnogi su prolazili kroz gubitke i emotivne krize.

Sada dolazi potpuno drugačije vreme – puno novih mogućnosti, susreta i pozitivnih promena. Ovo je period kada će vam se vratiti dobro koje ste nesebično činili drugima.

Pred vama je mnogo putovanja i neočekivanih događaja, a upravo tokom jeseni postoji velika šansa da upoznate novu ljubav.