Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas porodici i prijateljima saučešće povodom smrti univerzitetskog profesora, filozofa, intelektualca i jednog od osnivača Demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića, u kojem je poručio da njegov doprinos razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje nesporan i prepoznatljiv, bez obzira na vreme i različita tumačenja političkih okolnosti kroz koje je naša zemlja prolazila.

On je dodao da takva doslednost i intelektualna ozbiljnost ostaju važan deo nasleđa koje prevazilazi dnevnu politiku, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

"Upućujem izraze saučešća njegovoj porodici, prijateljima, saradnicima i svima koji su ga poštovali. Neka počiva u miru", navodi se u saučešću predsednika Vučića.

Srpski političar i prvi predsednik Demokratske stranke od njene obnove Dragoljub Mićunović preminuo je danas u Beogradu u 96. godini.

