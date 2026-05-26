Voditelji podkasta "Dobar, loš, zao" na Novoj S, televiziji koja svakodnevno širi bezočnu blokadersku propagandu, Marko Vidojković i Nenad Kulačin, ponovo su na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića izgovorili uvrede, ali i iskoristili priliku da uvrede i verujući narod u Srbiji.

U svojoj emisiji nisu se libili da iznesu salvu uvreda i popljuju Spasovdansku litiju, kao i Bogorodičin pojas koji je trenutno u Hramu Svetog Save na Vračaru.

- A onda, šta se dešava dalje, Mare? - govori Kulačin, da bi se Vidojković ostrvio na Spasovdansku litiju.

- Bila litija, to ti je isto crna hronika - kaže Vidojković, sa čim se Kulačin odmah složio.

- Jeste, jeste. Kažu bilo pola Beograda, meni se čini manje, ali nema veze. To što je došao Bogorodičin pojas u Srbiju, to će da nam pomogne mnogo - sarkastično je prokomentarisao Kulačin.

- Manastir Vatoped mnogo dao Srbiji, časni pojas čini čuda... Neću da rimujem - izgovorio je Vidojković bez trunke blama.

Upravo ove rečenice izazvale su reakcije velikog broja vernika i ljudi koji smatraju da je pređena granica između političkog komentara i otvorenog ruganja verskim osećanjima.

Jer za vernike Pojas Presvete Bogorodice nije folklor, niti tema za ironiju.

Reč je o jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta koja se, prema crkvenom predanju, vekovima čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori i izuzetno retko napušta manastirske zidine. Predanje kaže da je pojas od kamilje dlake satkala sama Presveta Bogorodica i da ga je prilikom svog vaznesenja predala apostolu Tomi.

Za pravoslavne vernike, njegov dolazak nije događaj političkog karaktera, već duboko duhovni čin.

Koliki značaj ova svetinja ima govori i činjenica da se od završetka Spasovdanske litije nisu smanjivale kolone ispred Hrama Svetog Save. Hiljade ljudi satima čekaju kako bi se poklonili i celivali Pojas Presvete Bogorodice. Vernici dolaze iz svih krajeva Srbije i regiona, a zbog ogromnog interesovanja Hram je otvoren danonoćno kako bi svi mogli da pristupe svetinji.

Versko dobrotvorno starateljstvo pripremilo je čak 300.000 osvećenih traka sa Časnog pojasa koje će biti podeljene vernom narodu.

Zato je deo javnosti njihove izjave doživeo ne kao provokaciju upućenu vlasti, već kao podsmeh ljudima koji su tih dana stajali u redovima da se pomole.

Nakon toga usledile su i uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, uz komentar povodom njegove posete Kini:

– Dabogda se ne vratio.

Ovo je slika i prilika blokadera, ''pristojna Srbija'' koju propagiraju uporno. Vređaju predsednika svoje zemlje, ali i svetinje i verujući narod koji je došao ne samo iz Srbije, već i iz sveta da bi se poklonio svetinji.

Bez obzira na političke stavove, ostaje pitanje gde prestaje politička satira, a gde počinje omalovažavanje tuđih uverenja.

Jer u trenutku kada predmet podsmeha postanu verske svetinje i ljudi koji im prilaze sa poštovanjem, mnogi će reći da više nije reč o političkom obračunu — već o odnosu prema sopstvenom narodu i onome što deo tog naroda smatra svetim.

A šta je sveto za Vidojkovića i Kulačina?

(24sedam)

