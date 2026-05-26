''Uvek je posebno zadovoljstvo i čast sresti iskrene prijatelje Srbije u svetu, a gospođa Čen Bo bez sumnje je jedna od osoba koje su ostavile dubok trag u odnosima Srbije i Kine'', naveo je Vučić u objavi na Instagramu posle sastanka sa Čen Bo koja je i generalni sekretar Istraživačkog centra diplomatske misli Si Đinpinga.

Istakao je da je sa velikim poštovanjem i zahvalnošću razgovarao sa Čen Bo o geoplitičkim prilikama, položaju Srbije i Kine u savremenim međunarodnim odnosima, kao i o budućnosti bilateralne saradnje i još snažnijem povezivanju ekonomija i institucija dve zemlje.

Vučić je naveo da je posebno zahvalan Čen Bo na ličnom angažovanju, podršci i poverenju koje je uvek pokazivala prema Srbiji.

''Imajući takve prijatelje uz sebe, naše sveobuhvatno strateško partnerstvo danas donosi konkretne rezultate za građane Srbije, od novih investicija i infrastrukture do razvoja najmodernijih tehnologija i novih radnih mesta. Siguran sam da ćemo nastaviti da zajedno gradimo još snažnije veze Srbije i Kine i uveren u nove zajedničke pobede'', naveo je Vučić koji boravi u višednevnoj zvaničnoj poseti Kini.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u zvaničnoj poseti NR Kini gde boravi na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga. Vučić je danas obišao fabriku Xiaomi u Pekingu, Muzej Komunističke partije Kine, a na univerzitetu "Ćinghua" je održao govor.

Tokom obilaska Muzeja Komunističke partije Kine Vučić je otkrio da je od predsednika Si Đipinga na poklon dobio grumen sa meseca.

