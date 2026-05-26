"Imam čast da održim govor na prestižnom Univerzitetu Ćinghua, koji je svetski centar izvrsnosti i ponos akademskog uspeha u Kini. Sledeći moto 'Samodisciplina i društvena posvećenost', ova renomirana ustanova razvijala se i išla putem napretka i razvoja Narodne Republike Kine, doprinoseći ključnim razvojnim oblastima", rekao je Vučić danas u objavi na Instagramu.

Kako je ocenio, pod vođstvom predsednika Si Đinpinga, NR Kina i dalje postiže velike pomake u razvoju, u kojem su nauka i obrazovanje ključni pokretači napretka.

"Siguran sam da će Univerzitet Ćinghua, osnažen čvrstim temeljem briljantnih studenata i naučnika, uspešno ispuniti svoju misiju na tom putu razvoja", dodao je Vučić.

Predsednik Srbije rekao je i da mu je čast da podeli neka od svojih viđenja sa talentovanim studentima koji će ostaviti svoj trag u budućoj Kini, ali i u svetskoj nauci i istraživanjima, na korist šire zajednice.

Čvrsto prijateljstvo sudbina za Srbiju i Kinu

Vučić je, tokom predavanja na Univerzitetu Ćinghua u Pekingu, kazao da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu i istakao da ta zemlja svakodnevno napreduje.

Dodao je da čvrsto veruje u prosperitetnu Kinu, u svetlu budućnost te zemlje, na način na koji veruje u svetlu budućnost Srbije.

Vučić je ukazao da su Srbija i Kina uvek bili na istoj strani istorije tokom različitih ratova, tokom teških vremena, čak i devedesetih godina, ali i danas i tokom krize izazvane kovidom.

Rekao je da je Srbija jedna od veoma retkih nacija koja nije u Kini gledala i tražila krivca za kovid.

"Svi ostali su samo činili sve što su mogli da optuže Kinu za izbijanje kovida", dodao je Vučić i naglasio da se u Srbiji ne može naći nijedna osoba koja ima nešto protiv kineskog naroda ili protiv Kine.

"Volimo kineski narod. Volimo Kinu. I ne preterujem. Kina nikada, nikada nije učinila ništa protiv Srbije. I verujem da Srbija, iako mala zemlja, nikada, nikada nije učinila ništa protiv Kine ili kineskog naroda", istakao je Vučić.

Naveo je da Srbija ne bi ovako uspešno napredovala bez pomoći, podrške i investija Kine i dodao da MMF za Srbiju projektuje najveću stopu rasta sledeće godine, a da smo ove godine broj tri, broj četiri, dok smo pre dve godine bili broj jedan u Evropi.

"To nikada, nikada ne bismo mogli da ostvarimo bez podrške predsednika Sija i kineske podrške. Posete predsednika Sija Srbiji 2016. i 2024. godine bile su zaista istorijske posete", rekao je Vučić i dodao da nikada neće zaboraviti posetu Sija železari u Smederevu.

Navodeći da je svestan da nije važan kao predsednik SAD Donald Tramp ili Rusije Vladimir Putin, Vučić je kazao da mu je ukazana gotovo ista čast prilikom prijema kod predsednika Sija.

Kazao je da je predsednik Si time pokazao poštovanje i da je upravo to ono što zapravo pravi razliku u današnjem svetu.

"Svi ostali, oni imaju hiljade sastanaka svakodnevno, svi ti veliki lideri, a rezultat je da je situacija u svetu sve gora i gora, iz dana u dan jer niko ne pokazuje poštovanje prema drugima i nema dovoljno hrabrosti za velike strateške promene", naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, Kinu danas Srbija vidi kao stabilizujući faktor, kao gravitacioni centar stabilnosti, jer ima principe, a broj jedan princip je poštovanje Povelje UN, rezolucije UN i međunarodnog javnog prava.

"Možemo se osloniti na to, jer nema ničeg drugog na šta možemo da se oslonimo. Ne možemo nikome da pretimo. Ne možemo reći da smo jači od Sjedinjenih Država ili Nemačke ili nekih drugih zemalja. Ne, nismo. Ono što možemo da uradimo jeste da kažemo: 'U redu, nadamo se da postoje neki propisi koji će se brinuti o svima nama', što je napisano u toj Povelji UN i u svim ostalim propisima koje su doneli Generalna skupština i SB", naveo je Vučić.

Dodao je i da Kina deluje veoma odgovorno, uvek težeći mir, uvek tražeći od svih međunarodnih aktera da održe mir, stabilnost, a da su drugi zaboravili da su napali suverenu državu Srbiju, bivšu Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Podsetio je da je 19 zemalja NATO-a bez dozvole i saglasnosti Generalne skupštine ili Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija napalo našu zemlju kako bi otcepilo 14 procenata naše teritorije.

"Delovali su kao nasilnici protiv jedne male države, protiv naroda koji voli slobodu, suverene nacije, bez ikakvog pravog razloga. Pravdali su svoj potez govoreći: 'Pa, ovo je urađeno zbog moguće humanitarne katastrofe.", rekao je Vučić.

On je upitao da li su ikada cculi da se krssi medjuanarodno pravo kako bi se sprečilo nešto što bi se moglo dogoditi u budućnosti, a to se nije dogodilo.

"Ne, nikada se nije dogodilo. Ali su smatrali da je to vrhunac zapadne dominacije u svetu krajem 1990-ih, 2000-ih", rekao je Vučić.

On je dodao da su oni govoreći o tome, zapravo samo želeli da pokažu koliko su jaki i da pošalju snažnu poruku ostatku sveta.

"Želeli su da pošalju tu snažnu poruku kineskom narodu, bombardujući kinesku ambasadu i ubijajući ljude u kineskoj ambasadi u Beogradu, jer su u to vreme znali da Kinezi ne mogu da odgovore na isti način. I želeli su da pokažu svima u svetu da je to primer. Ako se ne slažete sa nama, mi ćemo vama to učiniti", rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da je Srbija uvek govorila da želi da bude deo Evropske unije i da je to njen cilj i danas, smatrajući da nema ničega i nikoga drugog na svetu što se može uporediti sa našom civilizacijom i da smo bolji od drugih.

"A onda smo videli pravi uspon Kine. I ne laskam nikome u svetu, i dobro sam poznat upravo po tome. I ovo govorim zato što je Kina postala novi uzor za globalni jug, za sve zemlje koje su pokušavale da steknu i sačuvaju svoja prava, svoj teritorijalni integritet, svoj suverenitet i svoju nezavisnost. U velikoj meri se radi o nezavisnosti", istakao je Vučić.

On je ukazao da je Srbija kažnjena na evropskom tlu više nego bilo koja druga zemlja u 20. veku zbog svoje neposlušnosti.

Podsetio je da je Srbija izgubila skoro trećinu stanovništva, 29 procenata stanovništva u Prvom svetskom ratu zato što nije dozvolila Austrijancima i Nemcima da se mešaju u naše unutrašnje odnose.

"Nismo im dozvolili da istraže atentat na nadvojvodu Ferdinanda u Sarajevu 1914. godine. Izgubili smo skoro milion Srba", dodao je Vučić.

On je naveo da kada se govori o antifašističkim, antinacističkim snagama, oko 85 do 90 procenata stanovnika bivše Jugoslavije zapravo su bili Srbi.

"A tokom 1990-ih i tokom Drugog svetskog rata, Beograd je bio jedina prestonica koju su nacisti zapravo bombardovali u jugoistočnoj Evropi. U isto vreme, bombardovalo nas je 19 zemalja NATO-a 1999. godine, samo zato što smo želeli da sačuvamo naš suverenitet i teritorijalni integritet", istakao je on.

Vučić je naveo da je to bilo kao sa Irakom.

"Kada su izmislili tu priču, lagali su o njoj. Znali su da lažu o nuklearnim kapacitetima Sadama Huseina u Iraku i svim drugim pričama. I pokretali su najgoru moguću kampanju protiv Iraka, zatim protiv Srbije, predstavljajući lidere kao diktatore, kasapine. Samo dan kasnije zaboravljali su sve o čemu su govorili. I niko od njih nikada, nikada nije pomenuo nuklearno oružje u Iraku ili humanitarnu katastrofu u Srbiji. Uradili su svoj posao. Uplašili su ostatak sveta. Mi smo bili samo primer njihove moći", istakao je.

Vučić je ocenio i da sada to rade drugačije širom sveta.

"Koriste svoju meku moć kako bi preuzeli kontrolu nad nevladinim organizacijama, ali takođe uvek pokušavaju da zloupotrebe prava etničkih manjina, verske slobode u različitim zemljama, ali i obrazovni sistem, zdravstveni sistem, kupujući i kontrolišući medije u svim različitim zemljama", naveo je Vučić.

On je dodao da ne treba zaboraviti ni slučaj Tjenanmena iz 1989. godine.

"Nakon operacije Ajaks u Iranu iz 1953. godine, pokušavali su to da urade u mnogim delovima sveta. I na Tjenanmenu su uspešno ubedili, ubedili su ceo svet da je to bio strašan masakr koji su počinile kineske vlasti. Ali 2019. godine, kada je američka ambasada morala da otvori svoje arhive u Vašingtonu, onda smo mogli da vidimo da je to zapravo bila laž", istakao je Vučić.

On je dodao da su krili pravu istinu, šta se dešavalo u Kini i u Pekingu.

"Ali koga briga 35 godina kasnije? Ko će čitati poricanja? Možda neke od nas, možda istoričare. Ali milijarde ljudi, nesumnjivo, već su formirale svoje mišljenje, koje se neće promeniti sa nekoliko poricanja naučnika, istoričara i svih ostalih koji će izneti prave dokaze o tome šta se dešavalo", rekao je Vučić.

On je dodao da je isti slučaj sa svima i naveo da se Srbija suočila sa pokušajima obojene revolucije pre godinu dana.

"U svim različitim oblastima našeg društva, izgledalo je kao da su veoma blizu svrgavanja legitimnog rukovodstva Srbije. I mislili su da će to učiniti nekoliko meseci pre mađarskih izbora kako bi podstakli promene u Mađarskoj. Sa njihove tačke gledišta, završili su svoj posao u Mađarskoj, ali su propali u Srbiji", istakao je Vučić.

Govoreći o pokušajima obojene revolucije, Vučić je izrazio uverenje da je Srbija pokazala kako je jedna veoma mala zemlja u stanju da se brani uprkos ogromnom pritisku koji je podstaknut iz regiona i iz različitih delova sveta i sa različitim interesima velikih sila.

To je urađeno, kako je dodao, kako bi još jednom pokazali da neposlušni momci ne mogu da opstanu i ne mogu da ostanu na vlasti.

On je dodao da su njihove snage veoma jake, ali da se ne bi kladio na njih na budućim izborima u Srbiji.

"I reći ću vam zašto smo se tome uspešno oduprli. To je nešto što sam govorio i svom prijatelju Viktoru Orbanu iz Mađarske. On se previše oslanjao na institucije. Morate se oslanjati na ljude, a ne na institucije. Morate da razgovarate sa svim različitim delovima vaših društava, čak i ako oni prave ogromne prodore u obrazovni sistem, ili zdravstveni sistem, ili vašu policiju.

Nije bitno. I dalje držite većinu ako imate dobre rezultate, ako niste arogantni, ako ste dovoljno sposobni i hrabri da se obratite svom narodu. I ne možete se povući. Ne možete popustiti. Ne možete se predati. Samo treba da započnete tu borbu, da uzvratite udarac i da branite svoju zemlju. I to smo mi uradili. I verujem da će iz ovoga mnoge nacije sveta naučiti", rekao je Vučić.

Istakao je i da je Kina nedavno pokazala svetu da su promene u svetu veoma moguće i da ništa nije zauvek dato, što je bio glavni način razmišljanja zapadnih mislilaca, političara i diplomata, kao i da je Kina pretekla mnoge zapadne zemlje u prethodnih desetak godina u mnogim različitim oblastima.

Kina je, kako je rekao, pokazala pravi put manjim zemljama, zbog čega su veze Srbije i Kine važne.

"Pokazali ste nam da ako se promenimo, ako radimo marljivije, posvećenije, da možemo prestići neke od naših malih rivala, da možemo pružiti bolji život našem narodu, a istovremeno održavati mir i stabilnost, ne napadajući nikoga, samo ulažući naporan rad", dodao je Vučić.

Navodeći da je da bi se razumele mlađe generacije, promene, stekle nove navike, potrebno da se uči, kao i da je neophodno da mlađe generacije rade kako ne bi bile razmažene, Vučić je kazao da moraju da rade najmanje dva sata dnevno u svojim porodicama, u nekim preduzećima, nekim kompanijama, inače u suprotnom, nikada neće postati dovoljno marljivi da bi u budućnosti doneli dobre promene.

Zamolio je kineske studente da rade ono što smatraju da je najbolje za njihovu zemlju, ali da uzmu dobre primere od svog vođstva, koje je dovelo Kinu na nivo i na pijedestal koji je bez presedana u našoj modernoj, savremenoj istoriji.

"Ja zaista verujem u vas, na način na koji verujem u našu omladinu, da ćemo uvek moći da izbegnemo prepreke, zamke i različite vrste prepreka. I nadam se da ćemo mi, kao mala zemlja, i vi, kao velika zemlja, uvek moći da održimo naše veze. I kažemo da smo čvrsti prijatelji", poručio im je Vučić.

Govoreći o globalnoj situaciji, Vučić je kazao da živimo u vremenu kada se svet menja brže nego što su mnogi očekivali.

"Svedoci smo ratova, političkih tenzija, trgovinskih barijera, sankcija i rastućeg nepoverenja između velikih sila. Ali takođe vidimo strah: strah od nestabilnosti, strah od ekonomskog pada, strah od gubitka bezbednosti i uticaja", rekao je Vučić.

Ukazao je da je kineski predsednik Si Đinping na Davosu 2021. godine pokazao neočekivano lice Kine govoreći veoma iskreno, dok drugi nisu mogli da odgovore, čak nisu uspeli ni do danas da odgovore, na njegove tvrdnje, na njegove reči.

Kako je naveo, kineski predsednik je tada osetio najbolji trenutak da predstavi novu eru, nove činjenice i nešto što je, u to vreme, bilo u toku i predstojeće.

"Pitali smo se da li je to pad i neuspeh evropskih ekonomskih modela, jer je istovremeno praćeno prvim kršenjima međunarodnog javnog prava. Ili je to bio pad i neuspeh morala? Ili je to bio samo pad i neuspeh početka pada i neuspeha zapadne dominacije? Sve je to bilo zajedno. I verujem da je predsednik Si najavio novu eru u Davosu", istakao je Vučić.

Navodeći da mu je Si jednom rekao da "ako je cilj da idete brzo, idite sami, a da ako je cilj da se stigne daleko, potrebno je pronaći partnera i ići zajedno", Vučić je kazao da to pokazuje nivo strpljenja, nivo solidarnosti, nivo poverenja u zajedništvo, jer Kina pokušava da pronađe zajednički imenilac sa svim zemljama, ali i da naporno radi i prestiže druge, prenosi Tanjug.

