"Mali deo sam tog filma pogledao i u tom malom delu koji sam video nisam video nikakve uvrede. Vidim da oni prete zaustavljanjem televizijskih programa. To je loša, to je nedemokratska odluka, to znači da se plašite drugačijeg mišljenja, to znači da želite da cenzurišete stvari. Ja verujem da Srbija neće donositi takve odluke što se tiče crnogorskih medija", rekao je Vučić nakon posete fabrici Šaomi u Pekingu odgovarajući na pitanje novinara o tome što je Borko Stefanović rekao da su organizacije i mediji u službi zvaničnog Beograda za vređanje Crne Gore, a povodom filma koji je objavio Centar za društvenu stabilnost.

On je rekao da to što je u Crnoj Gori zabranjeno emitovanje televizije Informer govori o tome kakvu vlast i regulatorna tela ta zemlja ima.

"Što se tiče zabrane Informera, to govori kakvu vlast imate i kakva regulatorna tela imate, to govori lepo o vama i čekaće narod i tražiće načine u Crnoj Gori da vas gleda što je moguće više. Mi ćemo da se trudimo da ne posežemo za merama cenzure, jer se mi ne plašimo njihovih laži", rekao je Vučić.

Vučić je kazao da, ako se pogledaju današnje i jučerašnje vesti u vodećim crnogorskim medijima, u njima je sve "laž do laži" i "ne postoji ništa istinito"

"Ni vremensku prognozu, ni datum gore nisu u stanju istinu da napišu. I sve je protiv Srbije. Nama to ne smeta zato što mi znamo da govorimo istinu i istinom pobeđujemo", kazao je Vučić.