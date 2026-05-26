Brnabić je na svom profilu na društvenoj mreži Iks podelila tekst sa naslovne strane crnogorskih "Vijesti" i napisala:

- Kad je Aleksandar Vučić došao na vlast, plate u Crnoj Gori su bile 50% više nego plate u Srbiji. Za samo 10 godina plate u toj i takvoj "zaglavljenoj" Srbiji su prestigle plate u Crnoj Gori. Samo da nam je da ostanemo tako zaglavljeni kao u ovih poslednjih 10 godina sa preko 600 km auto-puteva i brzih saobraćajnica, brzim prugama, novim kliničkim centrima, naučno-tehnološkim parkovima, platama najvišim u regionu.

P.S. Žao mi vas je pomalo kad pomislim koliko mrzite jednog čoveka samo zato što je uspešniji, marljiviji, hrabriji, posvećeniji. Toliko smo zaglavljeni da vam je svaka druga naslovna strana Aleksandar Vučić - navela je Brnabić.

