Iako mnogi zbog toga osećaju nelagodu ili misle da deluju čudno, psiholozi tvrde da unutrašnji monolog može imati veoma pozitivan efekat na mentalno stanje.

Smanjuje stres i pomaže da se smirite

Stručnjaci objašnjavaju da razgovor sa sobom može pomoći organizmu da se smiri u stresnim situacijama.

Jednostavne rečenice poput „Biće sve u redu“ ili „Mogu ja to“ mogu pomoći mozgu da smanji napetost i osećaj panike.

Pomaže vam da se motivišete

Psiholozi tvrde da pozitivne poruke koje sami sebi govorimo mogu povećati motivaciju.

Posebno tokom treninga, napornih obaveza ili stresnih situacija, unutrašnji govor postaje neka vrsta lične podrške.

Misli postaju organizovanije

Razgovor sa sobom često pomaže ljudima da bolje organizuju misli i jasnije sagledaju problem.

Mnogi nesvesno ponavljaju planove, simuliraju razgovore ili se pripremaju za važne situacije, zbog čega ovakva navika može poboljšati koncentraciju i donošenje odluka.

Pozitivan monolog može povećati samopouzdanje

Prema istraživanjima, ljudi koji redovno koriste pozitivan unutrašnji govor često imaju bolju sliku o sebi i lakše se nose sa izazovima.

Psiholozi savetuju da se ponekad podsetite svojih kvaliteta, uspeha i stvari koje ste već prevazišli, jer mozak vremenom počinje ozbiljnije da prihvata takve poruke.

Važno je i izgovoriti negativne emocije

Stručnjaci tvrde da nije loše ni kada sebi naglas priznamo da smo ljuti, tužni ili iscrpljeni.

Kada emocije „čujete“, često ih lakše sagledate racionalno i shvatite da situacija možda nije toliko strašna koliko deluje u glavi.

„Nije znak ludila“

Psiholozi naglašavaju da razgovor sa samim sobom u većini slučajeva nema veze sa mentalnim poremećajima.

Naprotiv, često predstavlja način da smanjimo stres, organizujemo misli i vratimo kontrolu nad emocijama, zbog čega mnogi stručnjaci ovu naviku smatraju potpuno normalnom — pa čak i korisnom.