Na pitanje da prokomentariše da je njegova poseta Kini crvena zastava za Brisel, Vučić kaže:

- Oni su nama mahnuli odavno, oni ulažu u Kinu ogroman novac. Rade sa Kinom, neće valjda meni da zabranjuju ono što su sebi dozvolili. Ja verujem u principijelnost EU i principijelnost evropskih lidera. Kako bi mogli meni da zamere ono što su sebi dozvolili? Tako da, ne brinem mnogo za to.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je treći dan zvanične posete NR Kini gde boravi na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga. Vučić je danas obišao fabriku Xiaomi u Pekingu, Muzej Komunističke partije Kine, a na univerzitetu "Ćinghua" je održao govor.

Tokom obilaska Muzeja Komunističke partije Kine Vučić je otkrio da je od predsednika Si Đipinga na poklon dobio grumen sa meseca.

