Detinjstvo šetogodisnje Nikoline zarobljeno je u bolničkoj postelji, a ipak u njenom pogledu krije se ogromna snaga za život kakva se retko viđa. Nikolina koja ima od 6 dijagnoza – između ostalog cerebralnu paralizu, hidrocefalus i epilepsiju, otićiće na lečenje u Tursku i to zahvaljujući humanosti Željka Mitrovića, koji je sav teret lečenja preuzeo na sebe. Direktor i vlasnik Pink Media Group, posetio je u Čačku Nikolinu i njenu porodicu Milutinović o kojoj brine samohrana majka Danijela i odneo poklone u vidu igračaka, garderobe i slatkiša, kao i pola miliona dinara.

Kada su ovoj porodici pred zidom surove realnosti - sve nade počele da se gase, pojavio se Željko Mitrović i promenio tokove zle sudbine. Pola miliona dinara i pokloni za mališane, nisu jedino što je vlasnik Pink Media Group pružio Milutinovićma. Željko Mitrović u potpunosti će finansirati i Nikolinino lečenje u Turskoj. Mala Nikolina nije krila sreću kada je videla poklone, a majka Danijela ispričala je da je bila na terapiji matičnim ćelijama ali da porodica više nije imala sredstava za lečenje. Kako je rekla, mnogi su obećavali pomoć ali to do sada nisu uradili.

“Mi sada imamo veliku akciju. Rekli smo da ćemo pomoći 250 porodica ali to ćemo premašiti. Ovo je centar Čačka i neverovatno je da i u najurbanijim sredinama samohrana majka vodi ovakvu bitku.” - rekao je Mitrović.

Danijela pored bitke koju vodi da njena ćerka ozdravi je i podstanar, pa joj je Mitrović rekao da će naći način da reši i ovaj njen problem.

“Nekada nije popularno raditi ove humanitarne akcije javno, ali ja pokušavam da napravim jednu veliku utakmicu. Ako imamo utakmice u košarci, fudbalu, odbojci, rukometu, u svim sportiovimaimamo utakmice u biznisu gde se takmiče privrednici između sebe, imamo utakmice u politici, takmiče se partije, verovatno sam ja prvi koji je došao na ideju da napravi oficijalnu utakmicu u solidarnosti i humanosti, a razgovarao sam sa Privrednom komorom da se tromesečno izbacuje lista i već sam ubedio njih trojicu da se priključe akciji.” - rekao je Mitrović.

Danijela živi od dečijeg dodatka i tuđe nege i pomoći, jer na socijalnu pomoć nema prava.

“Jedino što mi treba je da se Nikolina izleči i da imamo svoj krov nad glavom.” - rekla je ova hrabra majka, a Mitrović joj je obećao da ovo nije jednokratna pomoć i da uvek može da pozove za sve što joj je potrebno.

“Nikolina je od prve doze lečenja matičnim ćelijama progovorila, od druge doze je počela da pamti, da smo imali novca da nastavimo lečenje njen razvoj bi išao u drugačijem smeru.” – objasnila je Danijela.

Željko Mitrović je rešio da nastavi da finansira lečenje devojčice, ali i obećao da će se posavetovati sa doktorkom Nadom Basarom koja radi sa matičnim ćelijama kako bi pomogli u lečenju.

Transplatacija košta 19 000 evra, a te troškove kao i druge koji budu potrebni preuzeo je na sebe što je izazvalo buru emocija i suza kod majke.

Humanost se ne meri rečima, već delima koja nekome promene život. Gest Željka Mitrovića porodici Milutinović nije samo pomoć u teškim trenucima, već i nova nada za malu Nikolinu i njenu budućnost. Kada solidarnost dobije konkretan oblik, tada se vraća vera da nijedna borba nije potpuno izgubljena.