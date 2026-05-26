Vučić je, u izjavi medijima nakon posete kompaniji Šaomi (Xiaomi), kazao da je i tu kompaniju pozvao da ukoliko krenu da razmišljaju o ulaganju u Evropu, razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija.

"Bio sam i u Volkswagenu, ali ovako nešto nikada nisam video", kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, u toj kompaniji 2.000 radnika, sve su roboti i sve je automatizovano, izbaci u dve smene 1.500 automobila. U bilo kojoj evropskoj fabrici prosek je i to tamo gde je relativno dobra produktivnost, da 6.000 radnika izbaci 400 automobila", ukazao je Vučić.

Dodao je da Šaomi ulazi polako u trku sa Teslom i takmiče se sa njima.

"U svakom slučaju, zaista impresivno i nadam se da ćemo i zbog onoga o čemu je govorio predsednik Si i zbog svega drugog što Srbija može da ponudi, makar jedan deo kineskih kompanija koje smo pozvali i koje želimo da vidimo u Srbiji, moći da dobijemo i time unapredimo, ne samo biznis environment, nego da unapredimo sve naše kapacitete, potencijale i mogućnosti za budućnost", rekao je predsednik.

Vučić se osvrnuo i na današnju posetu Univerzitetu Ćinghua i naveo da je iz razgovora sa studentima i profesorima naučio mnogo toga o mladim ljudima i njihovim potrebama.

Govoreći o poseti Muzeju Komunističke partije Kine, Vučić je naveo da je dosta naučio o tradiciji i o rezultatima koje je Kina postigla od, pre svega, 1949. godine.