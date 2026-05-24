Žena se odmah nakon venčanja obratila psihologu u jednom magazinu kako bi dobila savet šta da radi.

Ona je bila u dilemi - pitala je da li je dobro postupila kada je rekla mužu da će se razvesti.

Objasnila je da je tokom planiranja venčanja sa njim imala „jedno čvrsto pravilo – da mi ne razmaže tortu po licu na svadbenom prijemu“.

Međutim, na venčanju njen novi muž je, kako kaže, „uhvatio me za potiljak i gurnuo mi glavu u tortu“. Dodala je da je sve bilo unapred isplanirano, jer je torta bila potpuno uništena, a on je čak imao spremne i mafine kao rezervu.

Nakon toga je napustila slavlje i rekla mužu da je brak gotov.

Kako je navela u pismu:

„Sledećeg dana sam mu rekla da je gotovo. I dalje stojim iza toga. Problem je što su se tokom praznika SVI okupili da mi govore da treba da mu dam drugu šansu. Da preterujem zbog svojih problema (veoma sam klaustrofobična nakon saobraćajne nesreće pre nekoliko godina i u panici sam reagovala kada mi je gurnuo glavu u tortu i držao me tako). Kažu da ga volim (iako trenutno to uopšte ne osećam), da on voli mene i da se ne odustaje na prvoj prepreci. Ne želim da odustanem, ali svi su toliko uvereni da grešim da počinjem da se pitam da li su u pravu.“

Psiholog iz magazina joj je dao savet da je ponašanje muža crvena zastavica, jer pokazuje nepoštovanje njenih želja i granica, a uz to uključuje i fizičku agresiju. Dodala je da je i sama činjenica da joj je to neprijatno — sasvim dovoljan razlog za zabrinutost, pa čak i za prekid braka, piše boing.