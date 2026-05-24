Sinoćnja dešavanja u Beogradu više niko ne može da naziva "mirnim protestom"! Ono što je počelo kao političko okupljanje, završilo se brutalnim nasiljem na ulicama prestonice, otvorenim napadima na policiju, demoliranjem centra grada i scenama koje su šokirale Srbiju!

Satima je centar Beograda bio potpuno paralisan. Dim, detonacije, urlanje mase, sirene policije i Hitne pomoći, razbijeni inventar, baklje i kamenice, to je slika koju je Srbija gledala do duboko u noć nakon što su najradikalniji među blokaderima krenuli u rušilački pohod kroz centar glavnog grada.

Sukobi su izbili nakon završetka velikog protesta na Slaviji, a na protestima svoje uloge su odigrali takozvani heroji, i to nakon gostovanja u Utisku nedelje.

Naime juče je na pomenutom protestu jedan od glavnih govornika blokadera bio Andrej Tanko, čovek koji je među njihovim pristalicama predstavljen kao nekakav heroj.

Reč je osobi koja je pre oko godinu dana bila uhapšena zbog napada na policajce i to jer ih je prskao nepoznatom tečnošću. Izbegao je zatvorsku kaznu nekon šro je njegova odbrana tražila psihijatrisjko veštačenje i pozivala se na njegovu neuračunljivost. I upravo ta činjenica najbolje pokazuje u kakvom je stanju "studentski pokret" koji ga stavlja za govornicu i predstavlja kao glavni simbol borbe.

I kada vam je jedan od glavnih likova čovek koji je neuračunljiv, koji je poznat po incidentima, napadima na policiju, onda je jasno da taj pokret nema ni ozbiljnost ni odgovornost. Naravno, samim tim ni politički kredibilitet.

Još jednom vidimo da blokaderi umesto političkog programam nude agresiju, haos, nasilje i ulično divljanje, a ljude poput Andreja koriste kao uzore i glasnogovornike.

