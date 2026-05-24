Ukrajinski mediji sve glasnije upozoravaju da ruske hipersonične rakete „Cirkon“ mogu da stignu do Kijeva za svega nekoliko minuta, a u pojedinim scenarijima gotovo bez vremena za reakciju protivvazdušne odbrane.

Prema njihovim navodima, upravo zbog brzine tog sistema uzbuna za vazdušnu opasnost sada se može proglašavati ne samo u Kijevu i centralnim regionima, već i u zapadnim oblastima Ukrajine, ukoliko se proceni da postoji pretnja od lansiranja „Cirkona“.

To je dodatno pojačalo nervozu u ukrajinskoj javnosti posle najnovijih masovnih udara, u kojima je Rusija koristila širok spektar raketa i dronova, uključujući sisteme koje Moskva predstavlja kao teško presretljive.

Raketa koja ostavlja malo vremena za reakciju

„Cirkon“ je ruska hipersonična krstareća raketa oznake 3M22, namenjena za gađanje posebno važnih kopnenih i pomorskih ciljeva. Može da bude lansirana sa morskih i kopnenih platformi, a ruski izvori navode da dostiže brzinu od osam do devet mahova, odnosno više od 11.000 kilometara na sat.

U praksi, takva brzina znači da se vreme između detekcije lansiranja i mogućeg udara dramatično skraćuje. Ukoliko je cilj Kijev ili neki drugi veliki centar, ukrajinske službe imaju mnogo manje prostora za upozorenje stanovništva i aktiviranje odbrane nego kod sporijih krstarećih raketa ili dronova.

Zbog toga ukrajinski mediji pišu da se procene o dolasku „Cirkona“ sada mere minutima, a u pojedinim fazama leta i sekundama. Takve tvrdnje izazvale su dodatnu paniku, jer građani u slučaju hipersoničnog udara praktično nemaju mnogo vremena da stignu do skloništa.

Zašto se uzbune šire i na zapad Ukrajine

Prema ukrajinskim objavama, opasnost od „Cirkona“ mogla bi da dovede do šireg proglašavanja vazdušne uzbune, čak i u oblastima koje su udaljene od prve linije fronta.

Razlog je jednostavan: hipersonična raketa velikog dometa može da promeni pravac, leti velikom brzinom i pogodi cilj pre nego što lokalne službe dobiju dovoljno vremena da precizno utvrde krajnju tačku udara. Zato se alarmi, u slučaju sumnje na lansiranje, mogu širiti na veliki deo zemlje.

Za Kijev je to posebno osetljivo posle noćnih napada u kojima su gađani vojni komandni objekti, logistika, odbrambena industrija i infrastruktura. Ukrajinske vlasti već se suočavaju sa pritiskom javnosti zbog štete, požara, prekida saobraćaja i straha stanovništva od novih udara.

„Cirkon“ kao sredstvo pritiska na ukrajinsku PVO

Rusija „Cirkon“ predstavlja kao raketu koju je izuzetno teško presresti zbog velike brzine, manevarskih sposobnosti i kratkog vremena reakcije. Upravo ta kombinacija čini je važnim sredstvom psihološkog i vojnog pritiska.

Ako se u napadu istovremeno koriste dronovi, klasične krstareće rakete, balistički sistemi i hipersonično oružje, ukrajinska protivvazdušna odbrana mora da reaguje na veliki broj ciljeva različite brzine i putanje. To iscrpljuje sisteme PVO, troši municiju i povećava šansu da deo projektila prođe do mete.

Zato tvrdnje o „Cirkonima“ imaju efekat i pre samog udara. One šire strah, produžavaju vazdušne uzbune i stvaraju osećaj da nijedan deo Ukrajine više nije dovoljno daleko od ruskog raketnog dometa.

Upravo u tome je glavna poruka najnovijih upozorenja iz Kijeva: rat više nije samo pitanje fronta, već svakodnevni pritisak na gradove, infrastrukturu i civile koji sve češće imaju tek nekoliko minuta da reaguju na opasnost iz vazduha.