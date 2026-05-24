Pita Mujo Fatu u subotu ujutro:

- Fato, bona, jel' b' ti htjela da odemo na vikend negdje?

Fata veselo odgovori:

- Jašta da bi, ajd' da odemo negdje gdje još nismo bili?

Mujo se nasmije:

- Sjajno... evo t' krpa pa kreni polako od podruma...