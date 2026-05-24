Pita Mujo Fatu u subotu ujutro:



- Fato, bona, jel' b' ti htjela da odemo na vikend negdje?



Fata veselo odgovori:



- Jašta da bi, ajd' da odemo negdje gdje još nismo bili?



Mujo se nasmije:



- Sjajno... evo t' krpa pa kreni polako od podruma...





