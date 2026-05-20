Među trojcom lidera, pored predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, našao se i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Takvo pozicioniranje predsednika Srbije uz lidere dve svetske sile predstavlja snažan signal o međunarodnom ugledu koji Srbija danas uživa u očima Kine.

Naime, to što se među liderima svetskih sila istakao i predsednik Vučić pokazuje koliko je Srbija danas cenjena zahvaljujući upravo politici koju on vodi.

A koliko je Srbija cenjena zahvaljujući politici Vučića, lično je potvrdio i portparol Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun.

Guo Điakun je izjavio da je Srbija prva evropska zemlja koja je zajedno sa Kinom izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo u novoj eri i istakao koliko je važan partner Kine u jugoistočnoj Evropi.

Podsetimo, Vučić će boraviti u poseti Kini na poziv predsednika te zemlje Si Đinpinga.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja 2026. godine, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.