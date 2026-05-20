"Propast carstva srpskoga" simbolično je odabrana epska pesma kojom Mila Pajić u autorskom tekstu ismeva srpsku tradiciju, nošenje barjaka i junake koji su vezani za Kosovo i Metohiju.

U tekstu, koji očigledno udara na srpski vekovni identitet, Mila Pajić provocira i poziva na preispitivanje zločina, za koje tvrdi da su ih počinili Srbi, dok istovremeno ismeva srpski narod, i tvrdi da bi i Vuk Karadžić sakrio nekakvu istinu o zlodelima Srba.

Najzad, logično je da se preispita - da li je ikada u toj lepoj Hrvatskoj - gde se krije, i gde sudeći po snimcima koje objavljuje na mrežama uživa u lagodnom životu družeći se sa tamošnjim zvezdama poput Severine, Hrvatima postavila pitanje o zločinima nad Srbima, o Jasenovcu, Oluji i proterivanju srpskog naroda sa vekovnih ognjišta? Javnih tragova o tome nema.

Da li je ikada takve kolumne posvetila drugima koji su uništavali srpski rod i tamošnju zemlju topili krvlju srpskih žrtava, budući da se u celom tekstu poziva na zemlju natopljenu krvlju, samo ne srpskom.

Sve to navodi na logično pitanje - za čije interese Mila Pajić uopšte radi?!

Da li takva osoba može i treba da predstavlja moralnu vertikalu "blokaderima" ili bilo kome drugom?

Osoba koja je tako lako spremna da pljune na celu srpsku istoriju, nevezano za trenutnu političku situaciju, je ovim tekstom jasno stavila do znanja šta misli o srpskom društvu i tradiciji, koji postoje i pre vladajuće koalicije.

Ne ceni ga, ali ceni podršku istih onih koji sa njom dele grozno mišljenje o Srbima.