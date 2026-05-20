Da blokadersko ludilo nema kraja i da je jedina politika blokadera nasilje jasno je već i pticama na grani. Međutim, ukoliko je postojao neko ko je i dalje verovao da blokaderi imaju "čiste" namere, juče se definitivno uverio u suprotno.

Aktivisti Srpske napredne stranke na Slaviji su juče postavljali štandove kako bi se družili sa građanima i saslušali građane ukoliko imaju neke probleme, a onda su naišli blokaderi.

Napali su aktiviste SNS-a. Blokaderi su na njih nasrnuli noževima suzavcem i palicama.

Ovo je samo poslednji u nizu napada na pošten narod i na ljude koji imaju drugačiju politiku.

Sećamo se svi brutalnog napada studenata blokadera na policiju krajem prošle godine u Valjevu. Blokaderi su tada napali policajce koji su radili svoj posao. Paljene su baklje, bacani topovski udari.

Još jedan dokaz nasilja kao prioritene strane njihove politike.

Pored toga, počeli su da uništavaju Srbiju. Gde god bi se našli blokaderi su ostavljali smeće, bacali flaše alkoholoa iza sebe. Urinirali po javnom prevozu, ulici pokazujući da Srbija za njih ne predstavlja ništa, te da im je cilj da je ponize, unize i sruše.

Međutim, na svu sreću, blokadersko nasilje nije prava slika Srbije, to uopšte nije Srbija.

Prava, pristojna, moderna Srbija je ona Srbija koja pobeđuje.

Ona Srbija koja mirno i dostojanstveno prošeta ulicama, ona Srbija koja sluša probleme svojih građana i rešava ih.

Prava Srbija je počela da se razvija 2012. godine i njen razvoj i dalje traje. Svakome ko i malo ume da rezonuje neke stvari vidi koliko je Srbija napredovala sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i njegovim timom.

Srbija se razvija, privlači investitore. Jedan korak povlači drugi, pa tako plate i penzije nezaustavljivo rastu.

Pristojna Srbija uvek pobeđuje onu blokadersku. Ljudima je dosta nasilja, blokada, urušavanja Srbije.

Narod želi da Srbija bude jaka, da sačuva mir, stabilnost i da bude nezavisna. A takva je upravo postala pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića.

Prava strana Srbije je ona strana puna ljubavi prema građanima, strana koju predvodi predsednik države Aleksandar Vučić i strana koja kaže da Srbija pobeđuje.

Srbija ne sme da stane. Srbija mora da nastavi istim putem, a to je put napretka, razvoja i jačanja države.

